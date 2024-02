CUNEO/ L'associazione Grumulus Acacia presenta il libro "L'arca iniziatica attraversa la tempesta"

CUNEO CRONACA - L'associazione Grumulus Acacia invita alla presentazione del libro "L'arca iniziatica attraversa la tempesta". È un libro romanzato e ambientato all'epoca dei galeoni, ma ha anche la peculiarità di poter essere letto con una chiave di lettura diversa. Come indicato all'interno del libro, il lettore può abbinare gli eventi alla propria vita quotidiana, ed ecco che assume un significato diverso, immedesimandosi nei vari ruoli, diventando così protagonista consapevole del gioco della vita.

L'Associazione, in un certo senso, ha raggiunto l'obiettivo di mettere a disposizione del lettore un messaggio. Quello della possibilità di uscire indenne dalle tempeste della vita che inevitabilmente ognuno incontra nel proprio cammino. Come è solito dire il Capitano nel libro: "ognuno ha una storia da raccontare e noi oggi, raccontiamo la nostra".

La presentazione pubblica del libro sarà venerdì 1° marzo alle 20.45 presso lo Spazio Incontri di Fondazione Crc, in via Roma 15 a Cuneo. Moderatore della serata sarà l'avv. Enrico Collidà, vice presidente della Fondazione Crc. L'incontro è aperto a tutti. Per maggiori informazioni: grumulus.acacia@gmail.com.