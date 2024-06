Cuneo, appello per il completamento della pista ciclabile a Spinetta

CUNEO CRONACA - "Sì, con la crisi nella maggioranza ho sperato in un cantiere elettorale. Da inizio mandato chiediamo, anche attraverso i consiglieri comunali locali e assessore, di terminare la pista ciclabile con arrivo a Spinetta. Da sempre il problema resta il viale alberato, cosa peraltro superata con un progetto e uno studio donato dall’ing. Monaco Luciano. Abbiamo problemi con la fibra in quanto solo un armadio su tre è stato collegato.

Abbiamo un problema di attraversamento pedonale su via Savona, per il quale sono intervenuti in presenza anche la Polizia Locale, tecnici della Provincia, consiglieri e assessori. Su via Monea, Oltregesso, altro incidente stradale. Anche lì avevano partecipato numerosi politici locali, tutti si sono dimostrati ragionevoli sulla necessità di una rotonda da far costruire ad opera della Provincia, e così pure via Tetto Garetto, con il suo terribile accesso alla Provinciale. Infine, la videosorveglianza, già richiesta ben più di dieci anni orsono. Anche qui era stato fatto e presentato uno studio che contemplava e comprendeva tutte le frazioni.

Ma, per tornare all’inizio di questo pensiero, la continuazione della ciclabile in via Spinetta è un’opera che è stata valutata nei costi attraverso il prezzario ufficiale della Regione Piemonte, per un costo totale dell’intervento di 50mila euro, quindi lontanissimo dalla spesa relativa ad altre aree frazionali di questo Comune. Per questa proposta, completamente documentata, abbiamo ottenuto un incontro con l’Assessore con delega ai Quartieri che ha promesso una risposta entro aprile, ma siamo già a giugno, ci sono state le elezioni regionali e poi tante altre cose che sicuramente sono e saranno più importanti. Siamo qui, aspettiamo e osserviamo, da seduti, questi fiumiciattoli creati dalle piogge battenti di questi giorni".

Antonio Merlino, presidente del Comitato di Quartiere di Spinetta