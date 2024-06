CUNEO/ Innesti solidali, laboratorio e pranzo condiviso agli orti biologici "Ca' di banda"

CUNEO CRONACA - Sabato 15 giugno continuano gli appuntamenti al Parco fluviale, presso la realtà degli orti biologici "Ca' di banda", con attività gratuite per tutte le età e un pranzo condiviso.

Appuntamento alle 11:30 con “Un giardino straordinario” - un laboratorio di bombe di semi ed eco-letture per bambini al di sopra dei 3 anni, a cura di ITUR s.c., Idee per il turismo e la cultura. In contemporanea, sempre alle 11:30, un laboratorio di panificazione “Facciamo il pane”! A cura del proprietario di casa Sergio Parola.

A seguire un pranzo condiviso: ognuno è invitato a portare qualcosa da mangiare da assaggiare. Infine, alle ore 14:30, la farmacista interculturale Noemi Bottasso del centro AD HOC Salute Integrata Arte Natura, di Mondovì, propone di andare alla scoperta delle erbe medicinali del parco Fluviale. Le iscrizioni ai laboratori sono obbligatorie, contattare il 3703474145.

Le proposte rientrano nel progetto “INNESTI SOLIDALI”, coordinato dal Comitato Arci Piemonte e Cuneo Asti insieme agli Orti Ca da Banda, Nova Coop, il consorzio socio Assistenziale del Cuneese. Finanziato dalla Regione Piemonte e dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali. Il terzo e ultimo appuntamento sarà il 14 settembre, con una merenda sinoira offerta da NovaCoop e un concerto di musica folk, sempre presso gli orti Ca di Banda.

La finalità del progetto è quella di far conoscere il territorio e la possibilità di gestire un orto anche per chi vive in città, magari condividendone la responsabilità con altre persone presso la realtà associativa Ca da banda, che ha in tutto 49 orti biologici di 50 metri quadrati ciascuno. La ricchezza dello spazio gestito da Sergio Parola all’interno del Parco Fluviale risiede anche nell’opportunità di incontrare e conoscere meglio persone di diversa provenienza sociale e con percorsi di vita molto distanti tra loro.

Accumunati dalla passione per la coltivazione di cibo fresco, biologico e locale. Ca’da banda nel 2021 ha stipulato una convenzione con Novacopp Piemonte e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese (CSAC) dando vita al progetto “orti insieme” che ha lo scopo di promuovere un’agricoltura sostenibile attraverso l’accompagnamento di persone svantaggiate inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale. Azioni che permettono di sviluppare le abilità e le capacità delle persone e per favorire la loro inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana.

Le azioni previste in “INNESTI SOLIDALI” vogliono investire sul rafforzamento di realtà che stanno sperimentando forme di orticoltura comunitaria in ottica ricreativa e socializzante, per ricreare un senso di appartenenza ad una comunità in grado di agire in modo inclusivo e solidale.