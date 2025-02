Cuneo: in Consiglio comunale si discute di diritti, politica internazionale e futuro delle farmacie comunali

CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale è stato convocato, in sessione straordinaria e in prima convocazione, per lunedì 24 febbraio alle 17 con prosieguo martedì 25 febbraio, sempre alle 17, nella sala consiliare di Palazzo municipale.

PROPOSTA DI ORDINI DEL GIORNO:

Ordine del giorno in merito a "L'Europa deve diventare guida di un nuovo ordine democratico internazionale multilaterale non schiacciato da oligarchie nazionali (citazione dal discorso all'Università di Marsiglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella)" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo per i Beni Comuni" e "Cuneo Mia" Ordine del giorno in merito a "Fermiamo lo svuotamento della Legge 185/90" presentato dai Consiglieri Comunali del gruppo "Partito Democratico" Ordine del giorno in merito a "Difendiamo i diritti e il diritto" presentato dai Consiglieri Comunali del gruppo "Partito Democratico" Ordine del giorno in merito a "Sostegno alla campagna 'Basta favori ai mercanti di armi!' per impedire il peggioramento della Legge 185/90 sull'export di armamenti" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo per i Beni Comuni" e "Cuneo Mia" Ordine del giorno in merito a "Spese legali per la violenza sulle donne" presentato dai Consiglieri Comunali del gruppo "Partito Democratico"

OGGETTO PROPOSTA DELLA GIUNTA: 6. Farmacie Comunali di Cuneo S.r.l. - Affidamento in house della gestione delle Farmacie Comunali per il periodo 01.03.2025-28.02.2035

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI:

Interrogazione n. 1

Data: 6/02/2025

Oggetto: Ipotesi di multiservizi Farmacie Parcheggi e Partecipate

Consigliere: Boselli Giancarlo

Interrogazione n. 2

Data: 12/02/2025

Oggetto: Cascina Vecchia opportunità o ennesimo fallimento?

Consigliere: Civallero Franco

Interpellanza n. 3

Data: 12/02/2025

Oggetto: Ospedale Unico di Cuneo - Rivalutazione della scelta della sede e dei canali di finanziamento

Consigliere: Sturlese Ugo

Interpellanza n. 4

Data: 12/02/2025

Oggetto: Opportunità di riportare l'Adunata Nazionale degli Alpini a Cuneo nel 2025

Consigliere: Armellini Paolo

Interpellanza n. 5

Data: 13/02/2025

Oggetto: Realizzazione illuminazione pubblica in Via del Borgo Gesso frazione Borgo San Giuseppe

Consigliera: Isoardi Carla Santina

Interpellanza n. 6

Data: 13/02/2025

Oggetto: Criticità in Via Gauteri - Frazione Spinetta

Consigliera: Isoardi Carla Santina

Interpellanza n. 7

Data: 14/02/2025

Oggetto: "Parco Parri" situazione attuale, proposta di miglioramento con particolare riferimento ad altre realtà confrontabili: il "Parco Bucci" di Faenza

Consigliere: Armellini Paolo

Interrogazione n. 8

Data: 17/02/2025

Oggetto: Comunicazione istituzionale del Comune di Cuneo

Consigliere: Boselli Giancarlo

Interpellanza n. 9

Data: 17/02/2025

Oggetto: Sviluppi relativi al nuovo fabbricato denominato "Andromeda"

Consigliere: Bongiovanni Claudio

Interpellanza n. 10

Data: 17/02/2025

Oggetto: Modalità manutenzione verde pubblico

Consigliere: Bongiovanni Claudio

Interpellanza n. 11

Data: 17/02/2025

Oggetto: Aggiornamento sul monitoraggio della contaminazione dell'acqua potabile da PFAS

Consigliera: Toselli Luciana

Interrogazione n. 12

Data: 17/02/2025

Oggetto: Quale utilizzo per le risorse incassate dalla vendita di Palazzo Chiodo?

Consigliere: Civallero Franco

Interrogazione n. 13

Data: 17/02/2025

Oggetto: Quale progetto per la futura riapertura del complesso rurale della "Cascina Vecchia" di San Rocco Castagnaretta, recentemente oggetto di recupero architettonico e funzionale

Consigliere: Sturlese Ugo