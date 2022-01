CUNEO/ In Casa del Quartiere Donatello parte un corso di agricoltura urbana

CUNEO CRONACA - Casa del Quartiere Donatello a Cuneo propone ai cittadini un corso di agricoltura urbana, organizzato in 5 appuntamenti contenenti teoria e pratica, in collaborazione con l’agricoltore Andrea Giaccardi e la sua azienda agricola Orto del Pian Bosco.

Mercoledì 2 febbraio alle ore 21.00 si svolgerà il primo incontro, dove sarà presentato il giardino edibile realizzato dal collettivo Z di Zappa nel cuore del quartiere Donatello di Cuneo e l’annesso orto comunitario dato in gestione agli abitanti, inoltre sarà presentato il programma del corso e l’esperienza dell’Orto del Pian Bosco di Fossano.

Dal 9 febbraio si entrerà nel cuore delle tematiche dando ai partecipanti strumenti e nozioni su come avere un approccio agroecologico nell’orto. Segue il 16 febbraio con il tema del controllo dello sviluppo delle piante. Infine, ma non per ultimo, il 23 febbraio si affronterà il tema della lavorazione del suolo, semine, trapianti e cure colturali. Il percorso si concluderà con una visita guidata in azienda la mattina di sabato 7 maggio, dove sarà possibile godere di un pranzo preparato dall'agriturismo dell’azienda.

Il corso è stato organizzato per rispondere all’esigenza di avere una più approfondita conoscenza delle metodologie di coltivazione e cura di un piccolo orto in città, avanzata dagli ortolani di CQD. In Casa del Quartiere Donatello, infatti, è possibile richiedere l’assegnazione di un piccolo lotto di terra per la durata di un massimo di due anni, per poi eventualmente passare alla cura dell’orto in comune, dove non ci sono confini e si gestisce tutto collettivamente. L’obiettivo ultimo di questo spazio è creare comunità, tessere e curare relazioni a partire dal bisogno di coltivare un pezzo di terra.

Il corso si svolgerà a Cuneo in via Augusto Rostagni 23L, ogni mercoledì del mese di febbraio dalle ore 21 alle ore 22.30 e sarà garantita la diretta in caso di necessità. La partecipazione in presenza è possibile solo per chi è in possesso di green pass rafforzato e a fronte di un’iscrizione tramite mail a lacasadelquartiere.cuneo@gmail.com oppure mediante messaggi WhatsApp al 3756170299. L’offerta minima richiesta è di 20 euro per tutto il percorso, escluso il pranzo in azienda.

L’iniziativa è sostenuta dal progetto Una casa per la comunità Con il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione con la Regione Piemonte.