CUNEO/ Immaginare il domani: la premiazione di "Video esploriamo il mondo del lavoro"

CUNEO CRONACA - Presso il Cinema Monviso di Cuneo, si è tenuta la premiazione della seconda edizione di “Video esploriamo il mondo del lavoro”, il progetto promosso da Crc Innova e Consorzio Sociale il Filo da Tessere in collaborazione con il Rondò dei Talenti, con il contributo di Fondazione Crc e il sostegno delle aziende aderenti a Imprese per la Granda (Acda, Bottero, Generali Ass. Agenzia Generale di Cuneo, Sedamyl e Tesi).

L’iniziativa nasce per avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso la realizzazione della videoteca delle professioni, con l’obiettivo di supportare gli studenti nelle scelte formative e professionali attraverso un percorso di orientamento, promuovere un’esplorazione interattiva del mondo del lavoro attraverso l’incontro con figure professionali del territorio e dotare i docenti di strumenti metodologici per sviluppare una prassi di orientamento condivisa e replicabile.

Importanti i numeri dei partecipanti alla seconda edizione:

- 634 studenti da 16 scuole coinvolte di 7 regioni:

7 della provincia di Cuneo

2 dal Piemonte (1 dalla provincia di Biella, 2 da quella di Torino)

1 dalla Lombardia (Milano)

1 dal Lazio (Aprilia)

1 dall’Abruzzo (Sulmona)

2 dalla Campania (Salerno e Benevento)

1 dalla Calabria (Rosarno)

1 dalla Puglia (Bari)

- 55 insegnanti, educatori, facilitatori e orientatori

- 34 imprese

- Oltre 40 video realizzati

A premiare le scuole vincitrici il nuovo Consiglio di Amministrazione di CRC Innova, rinnovato negli scorsi giorni: Michelangelo Pellegrino (Presidente), Elvio Chiecchio e Giovanna Margiaria (Consiglieri).

L’elenco delle 10 scuole premiate, con i protagonisti dei video realizzati:

CATEGORIA ABC VIDEO

1. I.C. Robilante – Plesso di Vernante, video con protagonista la responsabile amministrativa per la gestione dei rifiuti di ACDA

2. I.C. Robilante – Plesso di Valdieri, video con protagonista il consulente assicurativo di

GENERALI ASSICURAZIONI AGENZIA GENERALE DI CUNEO

3. 4. 5. I.C. Bra 1, video con protagonista il business analyst di TESI SQUARE

I.C. Bra 2, video con protagonista l’assembly supervisor di BOTTERO SPA

I.C. Verzuolo, video con protagonista l’ingegnere di ricerca e sviluppo di SEDAMYL SPA

CATEGORIA NAZIONALE

1. Centro Educativo Fuoriclasse di Aprilia (Lazio, provincia di Latina), video con protagonisti l’artigiana e l’imprenditore meccanico

2. I.C. Radice Ovidio di Sulmona (Abruzzo, provincia di Biella), video con protagonista l’insegnante di danza

3. I.C. di “Mongrando”, plessi di Graglia e Mongrando (Piemonte, provincia di Biella), video con protagonisti il medico anestesista e l’attrice

4. I.C. “Einaudi” di Dogliani e Farigliano (Piemonte, provincia di Cuneo), video con protagonisti gli imprenditori di un’azienda agricola dolciaria

5. I.C. “Bertero” di Santa Vittoria d’Alba, Plesso di Pocapaglia (Piemonte, provincia di Cuneo), video con protagonista l’apicoltore

“Il Consiglio di Amministrazione di CRC Innova, rinnovato pochi giorni fa, è particolarmente contento di partecipare, come primo atto del nuovo mandato, alla premiazione di Video esploriamo il mondo del lavoro: un’iniziativa innovativa, capace di coinvolgere le scuole in un percorso di orientamento per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro” commenta Michelangelo Pellegrino, presidente di CRC Innova. “Un progetto che punta sulla realizzazione di video, linguaggio vicino alle giovani generazioni, e ha saputo raccogliere la partecipazione di tante importanti aziende, non solo della provincia di Cuneo”.

CRC Innova srl – società strumentale della Fondazione CRC – acquisendo i principi e i valori che dal 1992 costituiscono la bussola dell’agire della Fondazione, opera con l’obiettivo di promuovere progetti e realizzare attività artistiche, culturali, didattiche, sociali, d’innovazione e sviluppo del territorio della provincia di Cuneo. A fianco del presidente Michelangelo Pellegrino, il Consiglio di Amministrazione di CRC Innova è formato da Elvio Chiecchio e Giovanna Margiaria, con Alessandro Franco revisore dei conti.