CUNEO/ Il quartetto dei Fiati di Milano domenica in concerto in San Giovanni

CUNEO CRONACA - Domenica 20 marzo, alle 16, nella Sala San Giovanni a Cuneo, andrà in scena lo spettacolo Recitar suonando dei Fiati di Milano. Maria Giusi Malito, flauto; Giuseppe Lo Preiato, oboe; Raffaele Bertolini, clarinetto; Fausto Polloni, fagotto.

Programma

G. Verdi Verdi…sempre verde. Selezione di temi tratti dall’opera lirica La Traviata.

P. Macagni Intermezzo della Cavalleria rusticana. Fantasia sull’opera Cavalleria rusticana.

G. Bizet Carmen Suite.

F. Lehar Magia di operetta.

Arr. Lo Preiato A Klezmer Karnival.

G. Lo Preiato Suite. (Sapore Mediterraneo-Luci-Punta Safò).

Presentazione

Il quartetto è formato da musicisti con una lunga esperienza alle spalle. Dopo il diploma hanno maturato la propria formazione artistica con maestri di chiara fama e numerosi sono stati i riconoscimenti tenuti nei vari concorsi ai quali hanno partecipato. Tutti i componenti hanno fatto parte di orchestre lirico sinfoniche italiane, suonando sotto la direzione di prestigiose bacchette. Si sono poi esibiti, sia come solisti, sia come componenti di vari ensemble cameristici, in importanti festivals in Italia e all’estero. I quattro musicisti hanno poi individualmente arricchito il proprio bagaglio di esperienze personali partecipando a trasmissioni televisive, incisioni per importanti case discografiche e tenendo masterclasses di perfezionamento in Italia e all’estero.

Maria Giusi Malito, nata a Cosenza, ha studiato flauto traverso al Conservatorio di Musica Stanislao Giacomantonio di Cosenza con i maestri Antonio Amenduni e Daniela Troiani, diplomandosi brillantemente con il massimo dei voti (1994). Ha frequentato corsi di perfezionamento con i maestri Maxence Larrieu, Jean Luis Beaumadier, Angelo Persichilli, Marzio Conti, Monica Berni, Antonio Amenduni, Davide Formisano, Luisa Sello, Konrad Klemm. Premiata in diversi concorsi nazionali e internazionali di musica da camera, svolge attività concertistica con diverse formazioni dal duo all’ottetto. Da solista ha suonato in formazioni orchestrali quali Roma Sinfonietta sotto la guida del M° Ennio Morricone, la Big Band di Alessandro Cerino, l’Orchestra di Kosice della Slovacchia, l’Orchestra Sinfonica Leonardo Vinci, la Philarmonia Mediterranea, l’Ensemble Chamber, l’Orchestra della Romania, il Milano Chamber Ensemble e collabora con I Solisti Lombardi e l’Orchestra Nuova Cameristica di Milano. Ha conseguito la laurea in D.A.M.S. all’Università della Calabria, discutendo una tesi in Drammaturgia Musicale dal titolo Il teatro musicale per bambini di Benjamin Britten ed il Diploma Accademico di II livello in Flauto con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Musica G. Cantelli di Novara, discutendo una tesi dal titolo Tradizione ed innovazione nella musica per flauto delle compositrici del XX secolo. Tiene corsi di propedeutica e animazione musicale nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; ha seguito il laboratorio orchestrale “Far musica al Liceo” all’Istituto Superiore S. Allende di Milano, nell’ambito del progetto regionale LAIV/Fondazione Cariplo. Attualmente è docente di flauto traverso all’Istituto Comprensivo D. Alighieri di Opera.

Giuseppe Lo Preiato Si è diplomato in Oboe al Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, con il massimo dei voti e la lode, nel 1989. A Milano, al Conservatorioa, ha conseguito il Diploma Accademico di Laurea di II Livello. Si è perfezionato sotto la guida del M° Carlo Romano, ed ha partecipato alla Master-class del M° Kiss. E’ stato allievo del M° Alberto Negroni. Ha vinto numerosi concorsi nazionali ed internazionali di musica da camera. Ha suonato da solista in diverse formazioni orchestrali: Roman Sinfonietta, diretta dal M° Ennio Morricone, con l’Orchestra Strelher di Milano, con l’Orchestra dell’Irpinia, con l’Orchestra Hipponiana di Vibo Valentia, con l’Orchestra Mozart di Milano. E’ stato diretto da maestri illustri quali: Anton Guadagno, Stefano Pellegrino, Ennio Morricone, De Mori, Alcott, Veronesi, con cui ha suonato nell’Aida Kolossal allo stadio Meazza di Milano, Renato Palumbo, Gianpaolo Bisanti. Ha al suo attivo numerosi concerti da solista ed in formazioni cameristiche sia in Italia che all’estero. E’ docente di oboe al Conservatori di musica Luca Marenzio di Darfo Boario Terme, sezione staccata di Brescia. Ricopre il ruolo di Direttore della Scuola Civica di Musica di Rozzano (Mi).

Raffaele Bertolini ha conseguito il Diploma Accademico di Laurea di II livello in Clarinetto al Conservatorio G. Verdi di Milano ed un master di primo livello in clarinetto basso tenuto dal M. S Cardo. Ha tenuto numerosi concerti, in diverse formazioni cameristiche, in Europa, America, Asia. Ha tenuto Master Classes in Brasile, Turchia, Thailandia, Uruguay, Messico e Kazakistan... Numerose orchestre lo hanno visto esibirsi da solista: l'Orchestra I Professori del Teatro San Carlo di Napoli, l’Orchestra Sinfonica del Mozarteum di Salisburgo, l'Orchestra Sinfonica dello Stato del Messico. Attualmente collabora con l’orchestra Sinfonica Salernitana G. Verdi diretta dal M° D. Oren e con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali. Ultimamente ha registrato con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano un brano di musica contemporanea per clarinetto basso e orchestra. Ha insegnato al Conservatorio di Bari ed attualmente insegna al Liceo Musicale Tenca di Milano.

Fausto Polloni diplomatosi brillantemente sotto la guida del M° Ovidio Danzi (già primo fagotto al Teatro alla Scala di Milano) al Civico Istituto Pareggiato Gaetano Donizetti di Bergamo. Vincitore al concorso internazionale di Stresa è stato premiato anche ai Concorsi di Tradate, Genova, Portogruaro e Martigny. Svolge un intensa attività concertistica con diverse formazioni orchestrali e cameristiche, con le quali ha realizzato concerti e registrazioni in diverse città d’Italia, Francia, Germania, Svizzera, Austria, Inghilterra , Giappone e Stati Uniti. E’ docente di Fagotto al Conservatorio Statale di Musica di Piacenza.

Promossa dal Comune di Cuneo e da Soroptimist International, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in rete con Amici della Musica e Incontri d’Autore, con il contributo del Mibac, della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.

Info e prenotazione biglietti: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it. All’ingresso occorrerà esibire il green pass, indossare la mascherina ffp2 ed attenersi alle vigenti norme anti-Covid.