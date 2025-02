Cuneo, il Parco fluviale celebra la Giornata mondiale delle zone umide con i fumetti di Alterales

CUNEO CRONACA - Domenica 9 febbraio alle 15 la Casa del Fiume ospiterà un pomeriggio unico, tra arte, scienza e impegno ambientale, alla scoperta della straordinaria bellezza degli ecosistemi più “sottovalutati” del pianeta: le zone umide.

La protagonista dell’incontro è Alessia Iotti, in arte Alterales, fumettista e attivista climatica che con il suo ultimo lavoro, “Al lago, al lago” (HOPI edizioni, 2024), racconta le zone umide con uno sguardo nuovo e ironico. Attraverso illustrazioni vivaci e storie coinvolgenti, il libro insegna a guardare oltre i pregiudizi che vedono questi luoghi come “mucchi di fango e zanzare” per riscoprirli come preziosi scrigni di biodiversità.

Alterales è nota per il suo stile originale e dopo il successo ottenuto la primavera scorsa con la presentazione del suo libro “La crisi climatica esiste, non è un unicorno”, torna al Parco fluviale Gesso e Stura per raccontarci perché queste aree sono così importanti.

Come la piccola Nora, la protagonista di "Al lago, al lago", le zone umide sono veri e propri “ribelli della natura”. Anche se spesso vengono trascurate, rappresentano ecosistemi cruciali per la biodiversità, la regolazione del clima e la qualità dell’acqua. Sono habitat fondamentali per specie animali e vegetali e agiscono come polmoni naturali delle aree urbane, contribuendo a combattere il cambiamento climatico.

Nora è una bambina che, esplorando il quartiere dove vive a Roma, scopre un lago nascosto, un’oasi di vita di bellezza e resilienza, che accoglie persone, animali e piante. È il lago Bullicante, nato nel 1992 durante la costruzione di un parcheggio sotterraneo quando durante i lavori si ruppe una falda e l'acqua occupò tutto lo scavo creando un’isola di verde in mezzo ad un mare di cemento.

Anche nel Parco fluviale è stato possibile trasformare ambienti compromessi in rifugi di vita, grazie all’impegno di associazioni, comunità e istituzioni locali. Esempi virtuosi e rilevanti sono l’Oasi La Madonnina di Sant’Albano Stura, le risorgive del Bosco di Sant’Anselmo e i laghetti dell’area Crocetta.

Il Team ITUR affiancherà Alterales per raccontare queste esperienze di riqualificazione e porre lo sguardo ad altre zone di pregio naturalistico che rientrano nella Rete Natura 2000 della Regione Piemonte come il greto e le risorgive del Torrente Stura a Montanera, le zone umide di Fossano e Sant'Albano Stura e la diga di Roccasparvera.

Un’occasione da non perdere per famiglie con bambini dagli otto anni in su che desiderano festeggiare la Giornata Mondiale delle Zone Umide e scoprire, anche vicino a casa, ecosistemi preziosi da proteggere.

Tutte le iniziative in programma e le indicazioni per prenotare sono disponibili sul sito www.parcofluvialegessostura.it

L’Infopoint del Parco, che si trova Piazzale Walter Cavallera 13, è aperto da martedì a venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30.

In alternativa si può fare riferimento al numero di telefono 0171.444.501 negli orari sopra indicati, o all’indirizzo mail: eventi.parcofluviale@comune.cuneo.it