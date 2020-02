CUNEO/ "Il Comune rinunci al parking sotto piazza Europa": presidio venerdì alle 11 davanti al Municipio

Venerdì 21 febbraio, alle 11, componenti e simpatizzanti dell'associazione "Di Piazza in Piazza", insieme a rappresentanti delle associazioni ambientaliste della città e a tutti coloro che vorranno partecipare, manifesteranno di fronte al Municipio. In tale occasione faranno recapitare al sindaco e alla giunta comunale una lettera insieme a numerose petizioni firmate da cittadini.

Il motivo - scrive l'associazione - sarà sensibilizzare gli amministratori affinché siano coerenti con quanto pubblicizzato anche mediante manifesti affissi in città che riportano le seguenti parole: "Ora tocca a te". Il 23% delle emissioni di Co2 è dovuto ai trasporti. Senza un intervento deciso, i gas serra provocati dalla mobilità potrebbero raddoppiare entro il 2050. Scegli una mobilità sostenibile".

Per dare il buon esempio con quanto dichiarato, come minimo - prosegue l'associazione - chiediamo ai nostri amministratori di rinunciare a realizzare i due piani di posti auto sotto il sagrato di piazza Europa e radere al suolo 10.000 metri quadrati di vegetazione alberata all'interno della caserma Montezemolo per realizzare una piastra volta a ospitare eventi e manifestazioni.

La mobilitazione è stata decisa - concludono - per non rimanere indifferenti di fronte al futuro della nostra città e all'aria che dovranno respirare i nostri figli e nipoti.