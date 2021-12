Cuneo, il 19enne Matteo Romano tra i "Big" di Sanremo 2022: la gioia della scuola Palcoscenico

Il direttivo della scuola Palcoscenico Performing Arts Center di Cuneo dove Matteo prosegue il suo perfezionamento "è felice e orgoglioso per aver collaborato al raggiungimento di questo grande traguardo", scrivono Anna Petracca, Alfredo Matera, Francesca Elena Monte, Ezio Alicandri, insieme a tutto lo staff degli insegnanti e collaboratori.

"Quando hai iniziato i corsi da noi nel 2017 - si rivolgono al giovane cantante - avevamo già visto questo tuo grande talento. Grazie a Alfredo Matera che ti ha seguito per la parte pianistica, a Roberta Daniel per la parte vocale e Anna Petracca, responsabile dei corsi di canto. Insieme, con grande lavoro di squadra, ti hanno seguito negli eventi da noi organizzati che hanno sempre avuto l'intento di formare questo lato importante, perché la musica e l'arte sono anche sul palcoscenico. E tu sarai sul palco del Festival di Sanremo 2022! In bocca al lupo da tutti noi!".

(Foto tratta dalla pagina Facebook di Matteo Romano)