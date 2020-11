Cuneo, i versi di Alda Merini recitati dalle donne per la fine di ogni forma di violenza

CUNEO CRONACA - Riceviamo da Cgil Cuneo e pubblichiamo: "La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è stata istituita partendo dall’assunto che la violenza contro le donne sia una violazione dei diritti umani. Violenza in senso lato che deve comprendere non solo la violenza fisica, ma ogni tipo di discriminazione contro le donne, dal punto di vista legale, pratico, nelle persistenti e reiterate disuguaglianze tra i sessi in ogni ambito, a partire da quello del lavoro.



Come correttamente recita lo slogan della Cgil: "Le donne che avanzano nel loro percorso di liberazione, liberano tutti. Nessuno escluso". E' proprio a partire da questa constatazione che lottiamo per una cultura di rinnovamento che incida sulla coscienza di ognuna e di tutte, attraverso le nostre proposte in termini di parità di genere, contro ogni tipo di violazioni in famiglia, sul lavoro, nella società.



Nonostante la situazione di emergenza sanitaria, nel voler proseguire a mantenere viva l'attenzione anche rispetto alla ricorrenza del 25 novembre, la Cgil di Cuneo ha realizzato un video dedicato alle donne spezzate. E lo ribadiscono le donne della Cgil di Cuneo che hanno voluto dare voce, con i versi di una poesia di Alda Merini, al silenzio di tutte quelle che voce non l'hanno mai avuta e mai più l'avranno".

VIDEO