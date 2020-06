CUNEO/ Gribaudo (Pd): "Giusto intitolare la Questura all'agente Raimondo Usmiani"

CUNEO CRONACA - “Da parte mia condivido in pieno l’iniziativa lanciata da Siulp, Anpi e Istituto storico della Resistenza di Cuneo per chiedere l’intitolazione della questura di Cuneo all’Agente di Polizia di Stato Raimondo Usmiani.

La guerra di Liberazione è stata combattuta anche da tanti poi rimasti nell’ombra, raramente emersi nei documenti storici ma che per salvare la vita altrui non hanno esitato a mettere in pericolo la propria, rischiando il lavoro nonchè processi e accuse di tradimento.

L’esempio dell’Agente Usmiani, che nella sua posizione si adoperò per anni contro i fascisti e le forze di occupazione naziste in collaborazione con il CLN e le forze partigiane, può essere una testimonianza per le generazioni future e l’intitolazione della Questura di Cuneo, città Medaglia d’oro per la Resistenza, contribuirebbe a rafforzare la Memoria di cui il nostro territorio è orgoglioso e da sempre impegnato a trasmettere ai più giovani.Mi auguro quindi che il Prefetto raccolga quanto prima l’invito delle tre proponenti, e che consenta di rendere la giusta dignità e onore a questo servitore dello Stato.”

Lo dichiara in una nota la vice capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Gribaudo.