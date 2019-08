Caldo weekend a Cuneo, poi instabilità ma bel tempo a Ferragosto

Chiusa la parentesi dominata dalle perturbazioni atlantiche, in provincia di Cuneo ci attende un weekend caldo, con termometri in aumento fino a 30 gradi, verso un Ferragosto invece più stabile e non troppo rovente. Questo a causa dell'anticiclone africano, esteso dall'Algeria verso il Mediterraneo occidentale, a cui seguiranno gli effetti della presenza sul nostro Paese dell'anticiclone delle Azzorre.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, il weekend (10-11 agosto) sarà in prevalenza soleggiato, con temperature superiori alla norma. Instabilità con rovesci deboli e limitati ai rilievi sabato pomeriggio, mentre nella seconda parte di domenica i temporali potrebbero essere localmente moderati o forti ed estesi anche alle pianure adiacenti.

Lunedì è previsto un cielo parzialmente nuvoloso e rovesci e temporali diffusi sulle Alpi e pianure nordoccidentali. Lo zero termico è infatti in marcato calo fino a 4100-4200 metri, con valori inferiori sui settori alpini di confine nordoccidentali in serata.

Calano dunque le massime e torna il sereno nella notte tra lunedì e martedì, per lasciare poi spazio a giornate soleggiate e ad un po' di refrigerio dopo caldo e afa. Ferragosto, in particolare, si preannuncia sereno e con temperature abbastanza vicine alla media del periodo.

(Il video con le previsioni meteo per l'escursionista dalla pagina dedicata di MeteoVetta sul sito della Regione Piemonte)