Cuneo, gli alberi piazza Europa al centro del prossimo Consiglio: venerdì manifestazione

CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale è stato convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 24 giugno alle ore 17 con prosieguo martedì 25 e mercoledì 26 giugno, sempre alle 17 nella sala consiliare di Palazzo Municipale.

Ordini del giorno

Ordine del giorno in merito a "Determina dirigenziale Regione Piemonte 376/A 1400B/2024 del 31-5-2024: Assegnazione obiettivi di performance di edilizia sanitaria ai Direttori Generali/Commissari ASR per l'anno 2024. Incontro con il Direttore Generale per informazione e aggiornamenti" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Cuneo per i Beni Comuni" e "Cuneo Mia".

Ordine del giorno in merito a "Valutazione stato di salute e stabilità dei cedri dell'atlante di Piazza Europa" presentato dai Consiglieri Comunali Bongiovanni Claudio (Cuneo Mia), Toselli Luciana e Sturlese Ugo (Cuneo per i Beni Comuni), Boselli Giancarlo e Armellini Paolo (Indipendenti), Civallero Franco (Forza Italia), Civallero Mavy (Siamo Cuneo), Garnero Massimo e Mallone Noemi (Giorgia Meloni-Fratelli d'Italia), Lauria (Lauria) e Bongiovanni Valter (Lega Salvini Piemonte). (Leggi anche QUI)

Ordine del giorno in merito a "Teatro ex-GIL: uso temporaneo ai sensi dell'art. 23-quater del DPR n. 380/2001 e dell'art. 8 bis della L.R. n. 19/1999 - Criteri e indirizzi attuativi" presentato dai Consiglieri Comunali de gruppi "Cuneo per i Beni Comuni".

Interpellanze e interrogazioni

Oggetto: Piazza Boves terra di nessuno

Consigliera: Civallero Mavy

Oggetto: Situazione della Sindaca e sua maggioranza consiliare dopo le Elezioni Regionali

Consigliere: Boselli Giancarlo

Oggetto: Situazione MIAC SCPA

Consigliere: Boselli Giancarlo

Oggetto: Posa di nuove panchine nel concentrico di Cuneo

Consigliere: Sturlese Ugo

Oggetto: Parcheggi e illuminazione nelle aree vicini all'Ospedale Santa Croce

Consigliere: Bongiovanni Claudio

Oggetto: Manutenzione e gestione del Parco Parri

Consigliere: Bongiovanni Claudio

Oggetto: Istituzione di una sala pubblica del commiato

Consigliera: D'Ulisse Stefania

Oggetto: Strategia a medio-lungo termine e sulle azioni concrete a breve termine che il Comune di Cuneo mette e metterà in campo per far fronte alla dispersione dell'acquedotto della città

Consigliere: Armellini Paolo

Oggetto: Situazione di trascuratezza e degrado del "verde cittadino"

Consigliere: Armellini Paolo

Oggetto: Viale alberato Spinetta - Siamo di fronte ad una moria verde - Stato - Richiesta chiarimenti

Consigliere: Lauria Giuseppe

Oggetto: Cessate il fuoco - Pace! Questa sconosciuta - Richiesta chiarimenti

Consigliere: Lauria Giuseppe

Oggetto: Palazzo Chiodo, si intravede una soluzione?

Consigliere: Civallero Franco

Oggetto: Rinnovo incarichi dirigenziali società ACDA

Consigliere: Sturlese Ugo