CUNEO/ Giovedì sera nel cortile di San Francesco i "Solisti Veneti, Ensemble Vivaldi"

A Cuneo nell'area esterna del Complesso Museale di San Francesco giovedì 27 giugno alle ore 21,15 si terrà il concerto de "I Solisti Veneti, Ensemble Vivaldi".

Il programma:

Antonio VIVALDI (1678 - 1741) LE QUATTRO STAGIONI dall'Opera Ottava Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione

Quattro Concerti per violino, archi e basso continuo detti Le Quattro Stagioni Concerto n. 1 in mi maggiore La Primavera

Allegro (Giunt’è la Primavera)

Largo (Il Capraro che dorme

Mormorio di Fronde)

Allegro (Danza pastorale)

Lucio DEGANI, violino

Concerto n. 2 in sol minore L'Estate

Allegro non molto (Languidezza per il caldo

Gli uccelli e i venti

Il pianto del villanello)

Adagio (Il sonno - Il timore dei lampi e tuoni)

Presto (Tempo impetuoso d'estate)

Chiara Parrini, violino

Concerto n. 3 in fa maggiore L’Autunno

Allegro (Ballo e canto dei villanelli

L’Ubriaco)

Adagio molto (Ubriachi dormienti)

Allegro (La caccia)

Chiara Parrini, violino

Concerto n. 4 in fa minore L’Inverno

Allegro non molto (Agghiacciato tremar

Orrido vento

Correr e batter i piedi)

Largo (La gioia del focolare

Fuori piove)

Allegro (Camminar sopra il ghiaccio

I venti in guerra)

Lucio DEGANI, violino

Antonio VIVALDI (1678 - 1741) Concerto in la minore RV 419 per violoncello e archi

Allegro

Andante

Allegro

Giuseppe BARUTTI, violoncello

Gioachino ROSSINI (1792 - 1868) Terza Sonata in do maggiore per archi

Allegro

Andante

Moderato

Giovanni BOTTESINI (1821 - 1889) Gran Duo concertante per violino, contrabbasso e archi

Lucio DEGANI, violino

Gabriele RAGGHIANTI, contrabbasso

I SOLISTI VENETI - ENSEMBLE VIVALDI

Costituito da alcuni dei più popolari solisti che collaborano stabilmente con I SOLISTI VENETI - il Primo Violino Lucio Degani, la violinista Chiara Parrini, il violista Giancarlo Di Vacri, il violoncellista Giuseppe Barutti e il contrabbassista Gabriele Ragghianti - l’ENSEMBLE VIVALDI vanta una gloriosa attività in campo europeo e mondiale con più di 5000 concerti tenuti in oltre 80 paesi, nei più importanti Festival Internazionali e con le sue registrazioni di oltre 300 titoli in CD o DVD e la partecipazione a numerosissimi programmi televisivi.

L’ENSEMBLE VIVALDI dedica la propria attività a quelle opere della grande letteratura musicale italiana ed europea, a partire dai tesori del repertorio veneto di Vivaldi, Tartini, Galuppi, Albinoni fino a Bach e alla musica romantica e contemporanea, scritte per formazioni strumentali particolari, rare e interessanti e che non vengono normalmente incluse nel repertorio concertistico.

Per la specifica attenzione dedicata alla musica italiana, in particolare quella veneta, l’ENSEMBLE VIVALDI viene spesso invitato a suonare in occasione di importanti celebrazioni ufficiali, quali gli anniversari di grandi nomi della storia dell’arte quali Giotto, Mantegna, Tiepolo, Palladio, oppure in occasioni delle visite in Italia di personaggi particolarmente rappresentativi quali il Presidente della Repubblica Cinese, il Re di Giordania, il Presidente dell’Austria, il Principe di Galles.

Fra i lungometraggi televisivi che hanno contribuito alla notorietà del Gruppo si possono citare “Vivaldi, peintre de la Musique” di François Reichenbach, “Vivaldi et Venise” di Eric Lippmann e numerosi altri.

LUCIO DEGANI

Primo violino solista de I Solisti Veneti diretti dal M° Claudio Scimone, prestigiosa e storica formazione con la quale collabora dall’età di 19 anni e con cui si è esibito nelle più importanti sale da concerto e teatri del mondo: il Lincoln Center di New York, il Musikverein di Vienna, la Scala di Milano, l’Opéra di Parigi. Di lui hanno scritto: “…uno dei violinisti dotati di maggior fascino e carisma sul panorama internazionale, un interprete capace non solo di disinvoltura tecnica ma anche di preziosa ricerca del suono che gli permettono così di raggiungere livelli massimi di virtuosismo ed espressività”.

Si è diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio di Firenze sotto la guida del M° Renato Zanettovich, perfezionandosi poi con i Maestri De Rosa, Farulli e Gilels. Premiato in vari concorsi nazionali ed internazionali, ha collaborato come violino di spalla e solista con diverse orchestre in Italia e all’Estero suonando sotto la guida dei più illustri direttori.

Ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive in veste solistica per BBC, RAI, RAI TRADE, ORF, Radio France e ha realizzato numerose registrazioni discografiche per Erato, RCA, Philips, EMI, Warner Fonit. Numerose sono le sue registrazioni in CD e DVD per importanti multinazionali.

Docente di Violino nei Conservatori G.Tartini di Trieste e J. Tomadini di Udine, suona un violino Dom Niccolò Amati del 1731.

CHIARA PARRINI

Ha studiato violino con il M.° Piero Toso al Conservatorio Superiore C. Pollini di Padova completando i suoi studi con Alberto Lysy e Yehudi Menuhin. Dopo aver svolto tournée importanti con la Camerata Lysy e Yehudi Menuhin, nel 1990, giovanissima, viene chiamata a far parte de I Solisti Veneti partecipando a tutti i concerti e le registrazioni dell’Orchestra fino ad oggi e interpretando regolarmente importanti concerti solistici anche con la viola d’amore.

Ha anche svolto attività in trio negli U.S.A. con i due fratelli Fabio, pianista e docente universitario, e Alberto, violoncellista della New York Philarmonic.

Dal 2013 è docente di violino nei Conservatori Superiori di Stato italiani.

Fra le sue registrazioni solistiche particolarmente importanti quelle in DVD per RAI Trade di due delle Stagioni di Vivaldi e di un Concerto Vivaldiano nel DVD registrato nella Basilica di S. Marco a Venezia e nella Cappella degli Scrovegni di Padova.

GIUSEPPE BARUTTI

Primo violoncello solista de I Solisti Veneti, incomincia gli studi sotto la guida del M° Adriano Vendramelli; tra gli 11 e i 14 anni, vince tre volte di seguito con menzione speciale i concorsi di Vittorio Veneto e Biella, a 16 anni entra a far parte de I Solisti Veneti e a soli 21 vince il posto di primo violoncello nell’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia.

Successivamente si dedica alla musica da camera e collabora con i nomi più prestigiosi del panorama internazionale quali, Salvatore Accardo, Bruno Giuranna, Rocco Filippini. È stato primo violoncello della Filarmonica della Scala di Milano, e ne I Solisti Veneti ricopre un ruolo fondamentale per l’esecuzione dei concerti solistici per violoncello e orchestra. Lorin Maazel lo ha definito “uno dei più grandi talenti italiani”. Le sue registrazioni solistiche e cameristiche per diverse Case multinazionali non si contano.

GABRIELE RAGGHIANTI

Nato a Lucca, ha intrapreso gli studi musicali all’ Istituto Musicale Luigi Boccherini, diplomandosi sotto la guida del M° S. Grazzini con il massimo dei voti, la lode e la menzione speciale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Ha collaborato, in qualità di primo contrabbasso, con molte orchestre il repertorio sinfonico e da camera di tutte le epoche.

Dal 1988 è primo contrabbasso solista del gruppo da camera I Solisti Veneti con cui ha suonato in veste di solista in oltre 2.500 concerti in più di 80 diversi paesi del mondo, in Festivals e nelle Sale da concerto più prestigiose.

È Professore di contrabbasso al Royal College of Music of London e all’Istituto Superiore di studi musicali Luigi Boccherini di Lucca, è instructor per il programma di studi all’estero dell’Università del Colorado.

Ha tenuto e tiene Master Classes in varie parti d’Italia ed all’estero, tra le quali quelle per Musica Riva Festival, l’Università e la Juillard School di New York, la Hochschule di Norimberga ed è invitato come insegnante ospite dal Conservatorio Superiore di Parigi, dalle Università di Oslo e della Svizzera italiana.

È stato Direttore Artistico di Bass 2018 Lucca ed è presidente di Bass Europe, l’Associazione Europea dei Contrabbassisti.