CUNEO/ Filippo Blengino è il nuovo tesoriere nazionale di Radicali italiani

CUNEO CRONACA - Si è chiuso a Roma il XXII congresso di Radicali Italiani con l’approvazione della mozione congressuale e l’elezione dei nuovi vertici del partito, rigorosamente under 25: tra gli eletti anche il cuneese Filippo Blengino, che ricoprirà il ruolo di Tesoriere nazionale. Il nuovo segretario è Matteo Hallissey e la Presidente Patrizia De Grazia.

“I Radicali hanno lasciato segni indelebili nella storia recente - ha dichiarato Filippo Blengino - avviando importanti lotte per lo Stato di diritto e per i diritti civili che hanno cambiato il volto del Paese. Oggi alcuni di questi diritti sono messi a rischio da un vento populista e reazionario che soffia in tutta Europa. A partire dai luoghi dimenticati dalla società, come le carceri e i centri di accoglienza, fino alle lotte per le libertà e i diritti civili, Radicali Italiani dovrà tornare a rivestire il ruolo di pungolo per la politica e la società. Sostenerci oggi, anche e soprattutto tramite l'iscrizione al movimento, significa investire in un Paese più giusto".