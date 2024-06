CUNEO/ "Famiglie Freestyle", quando sport e pedagogia fanno squadra

CUNEO CRONACA - Quando lo sport - e in particolare il freestyle - e la pedagogia fanno squadra per favorire il benessere familiare e una genitorialità sana nasce un progetto come «Famiglie Freestyle. Ben-essere per famiglie in movimento», promosso dall'associazione Seven Stars Moovement Freestyle Sports Association e dalla dottoressa Federica Ghirardo e sostenuto dalla Fondazione Crc. Gli appuntamenti proposti dal progetto, che hanno come principali destinatari le famiglie con bambini dai cinque anni in su, metteranno a disposizione di bambini e genitori gli strumenti necessari per costruire una relazione costruttiva tra loro e con la società, superando il concetto di competizione per abbracciare quello di collaborazione.



Le prime due attività di «Famiglie Freestyle», in programma sabato 22 e sabato 29 giugno dalle 14,30 alle 17 a Cuneo presso la pista di pattinaggio (via Porta Mondovì, 11F), prevedono una prima parte con un'offerta differenziata per bambini e adulti e una seconda parte in comune. Nella prima i più piccoli potranno avvicinarsi al parkour sotto la guida degli istruttori di Seven Stars Moovement, mentre ai più grandi la dottoressa Federica Ghirardo, pedagogista specializzata in disturbi dell'apprendimento e di attenzione e titolare dello studio multidisciplinare AnimaMente, proporrà un momento formativo. Sabato 22 giugno il focus sarà sul come comunicare in maniera efficace con i figli, con indicazioni su come gestire i conflitti, stabilire delle regole e comunicare i propri bisogni, mentre sabato 29 giugno si rifletterà sull'importanza della lettura come spunto per superare i propri limiti o divertirsi a interpretarli. Nella seconda parte del pomeriggio bambini e genitori concretizzeranno quanto appreso nella prima parte e si metteranno in gioco; l'attività si concluderà con una merenda condivisa grazie al supporto di Novacoop.



Entrambi gli appuntamenti sono a partecipazione gratuita con prenotazione su Eventbrite; prenotazioni per sabato 22 giugno al link bit.ly/famiglie-freestyle-22-6-24, prenotazioni per sabato 29 giugno al link bit.ly/famiglie-freestyle-29-6-2024. Per informazioni è possibile chiamare il numero 324/595558 e scrivere a info@noau.eu. «Il progetto "Famiglie Freestyle" rispecchia la filosofia con la quale - in collaborazione con l'associazione noau | officina culturale - stiamo riqualificando la pista di pattinaggio, che gestiamo dal 2023: l'obiettivo è creare un ambiente in cui lo sport e le emozioni siano mezzi per la crescita delle nuove generazioni e la creazione di una comunità che abbia nel dialogo lo strumento principe per superare le difficoltà», dice Al. Schiavone, allenatore e responsabile della Seven Stars Moovement Freestyle Sports Association.

VIDEO