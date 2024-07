CUNEO/ Educazione e comunità: un successo il festival al Rondò dei Talenti

Le Summer School hanno fatto incontrare al Rondò dei Talenti insegnanti, educatori, orientatori, psicologi, case manager e altri professionisti del mondo dell'educazione e della formazione provenienti non solo dal Cuneese, ma anche dal Torinese, dal Biellese, da altre province piemontesi e dal Trentino. Qualche numero: 80 partecipanti, 92 ore di formazione, 18 formatori. Le Summer School si sono concluse sabato 13 con il talk aperto al pubblico "Vietato non copiare! Buone pratiche di creatività organizzativa per cambiare la scuola dal basso", a cura del team del progetto Cinque minuti per cambiare la scuola, coordinato da Anna Granata, professoressa di Pedagogia presso l'Università di Milano-Bicocca. In considerazione dell'elevato numero di adesioni, l'appuntamento si è svolto presso lo Spazio Varco di via Carlo Pascal 5L, ed è stato la riprova di come il Rondò dei Talenti tenga insieme due ambiti d’azione - educazione e comunità - che hanno caratterizzato l’attività della Fondazione CRC in questi ultimi anni.