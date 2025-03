Cuneo, droga e farmaci anti-ipertensivi sotto sequestro: scatta l'allerta sanitaria per la Nifedipina

CUNEO CRONACA - Riceviamo dalla questura di Cuneo: "La Polizia di Stato, Ufficio Volanti della Questura di Cuneo, nella notte del 27 febbraio scorso, in questo corso Nizza, procedeva al controllo di un soggetto straniero regolare sul territorio nazionale, gravato da numerosi precedenti di polizia in materia di stupefacenti che, in considerazione dell’atteggiamento sospetto, veniva sottoposto a perquisizione personale. Dopo il controllo il prevenuto veniva trovato in possesso di una busta contenente 5 dosi di hashish per un totale di oltre 7 grammi, motivo per il quale il controllo veniva esteso all’abitazione in Cuneo, dove era presente un altro soggetto straniero coabitante, regolare sul territorio nazionale.

Nel corso dell’attività gli Agenti della Volante rinvenivano e sottoponevano a sequestro, a carico del coinquilino, altre 10 dosi di crack del peso di circa 6 grammi e 12 scatole del farmaco Nifedipina, nella disponibilità del soggetto controllato in corso Nizza, acquistabile, esclusivamente, previa ricetta medica.

Nel corso del trasferimento in ufficio per gli atti di rito, quest’ultimo soggetto dava in escandescenza, dimenandosi all’interno dell’abitacolo della vettura di servizio e, una volta giunto in ufficio, continuava a mettere in atto condotte violente e minacciose verso il personale operante. In considerazione di quanto emerso, i due soggetti venivano tratti in arresto in concorso per il reato di detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente sequestrata e, al solo soggetto controllato, inizialmente, per strada, veniva contestato anche il reato di violenza minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Con riferimento al rinvenimento di numerose confezioni del farmaco Nifedipina, contenenti complessivamente 336 compresse da 30 mg ciascuna, la Questura precisa trattarsi di un farmaco anti-ipertensivo appartenente alla classe farmacologica dei calcio-antagonisti, che può essere somministrato solo previa prescrizione medica e sotto stretto controllo sanitario, i cui effetti abbinati all’assunzione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, possono produrre gravi conseguenze per la salute. Per tale motivo sono stati informati, tempestivamente, il direttore dei Servizi per le dipendenze patologiche (Sert) dell'Asl Cn1 di Cuneo e il direttore del Dipartimento di Salute mentale dell’Asl Cn1 e Santa Croce, che provvederanno a diramare un alert ai medici di base e alle farmacie presenti sul territorio".