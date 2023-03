Cuneo, dall'ambiente al sociale: tutti gli argomenti di cui si parlerà in Consiglio

CUNEO CRONACA - Il Consiglio comunale è stato convocato, in sessione straordinaria ed in prima convocazione, per lunedì 27 marzo alle 17 con prosieguo martedì 28 marzo alle 18 nella sala delle riunioni del Palazzo Municipale di Cuneo.

PROPOSTE DI ORDINI DEL GIORNO

Ordine del giorno in merito a "Promozione di un impegno dei Parlamentari cuneesi per la correzione della normativa nazionale sulla tutela dei diritti d'autore" presentato dai Consiglieri Comunali Sturlese Ugo, Fierro Aniello e Toselli Luciana (Cuneo per i Beni Comuni) e Bongiovanni Claudio (Cuneo Mia).

Ordine del giorno in merito a "Solidarietà all'ANPI di Cuneo e condanna della violenza fascista" presentato dai Consiglieri Comunali dei gruppi "Partito Democratico", "Cuneo Solidale Democratica", "Centro per Cuneo lista civica", "Crescere Insieme" e "Gruppo misto di maggioranza.

Ordine del giorno in merito a "Definizione e applicazione del Regolamento del verde" presentato dai Consiglieri Comunali Bongiovanni Claudio (Cuneo Mia) e Sturlese Ugo, Toselli Luciana e Fierro Aniello (Cuneo per i Beni Comuni)

PROPOSTE DELLA GIUNTA

Su relazione dell'Assessora Clerico Cristina Regolamento per la concessione temporanea e l'uso delle sale e spazi comunali - Modifiche e approvazione

Su relazione dell'Assessore Spedale Alessandro Modifiche al P.R.G. n. 32 ai sensi dell'art. 17, c. 12 lettere b) c) e g) della L.R. 56/77 e s.m.i. Modifiche al P.R.G. n. 33 ai sensi dell'art. 17, c. 12 lettera a) della L.R. 56/77. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI Oggetto: Chiusura Sala San Giovanni

Consigliera: Civallero Mavy Oggetto: Amos

Consigliere: Boselli Giancarlo Oggetto: Ufficio Stampa e Comunicazione del Comune e Staff comunicazione Sindaca

Consigliere: Boselli Giancarlo Oggetto: Ulteriore degrado dell'edificio storico di Villa Invernizzi sottoposto vincolo di tutela da parte della Sovrintendenza i Ben Culturali del Piemonte e conseguente richiesta di sopraluogo urgente da parte della Sovrintendenza ai Beni Culturali del Piemonte

Consigliere: Sturlese Ugo Oggetto: Correzione delle sperequazioni salariali nell'ufficio operatori cimiteriali

Consigliere: Sturlese Ugo Oggetto: Servizi erogati alle persone portatrici di disabilità

Consigliera: Toselli Luciana Oggetto: Attenzione che questa Amministrazione rivolge agli Anziani, con particolare riferimento all'attuale situazione dei Centri d'incontro del Comune

Consigliere: Armellini Paolo Oggetto: Iniziative che questa Amministrazione vorrà intraprendere in merito al tema degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento alla formazione

Consigliere: Armellini Paolo Oggetto: Azioni di informazione e sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)

Consigliera: Mallone Noemi Oggetto: Parcheggi in via Luigi Gallo

Consigliere: Garnero Massimo Oggetto: Delucidazioni sul funzionamento dell'APP per il pagamento dei parcheggi

Consigliere: Garelli Serena, Barbano Flavia, Pellegrino Monica e Risso Maria Laura Oggetto: L'esempio di Bari per una mobilità sostenibile

Consigliere: Fierro Aniello Oggetto: Orario ascensore inclinato

Consigliere: Fierro Aniello Oggetto: Affidamenti diretti a professionisti

Consigliera: Bongiovanni Claudio Oggetto: Situazione servizi igienici in città

Consigliera: Bongiovanni Claudio