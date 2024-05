CUNEO/ Come si vota? Un incontro anche per gli stranieri con i candidati di Alleanza Verdi e Sinistra

CUNEO CRONACA - Sabato 18 maggio alle 15 in Provincia a Cuneo (corso Dante 41) ci sarà un momento di cittadinanza attiva per favorire l'informazione sul sistema elettorale e la partecipazione al voto. Aperta a tutti e tutte in particolare modo alle persone di origine straniera che hanno ottenuto la cittadinanza italiana.

Sia per chi è al primo voto e per chi vuole approfondire la domanda: che diritti ricevo se svolgo il compito di votare scegliendo chi mi rappresenta? Come si vota? Quali sono le competenze della Regione e del Consiglio Europeo? L'evento è proposto da Giulia Marro e Marco Giusta, che si candidano per le elezioni Regionali in Piemonte, che avverranno l'8 e 9 giugno.

Sarà l'occasione anche per conoscere il programma elettorale della lista AVS (Alleanza Verdi e Sinistra) che sostiene Gianna Pentenero come Presidente, e per ascoltare le istanze del territorio e continuare a fare rete con le comunità straniere. Sempre più numerose e potenziali protagoniste di un cambiamento negli sguardi, prospettive e processi politici dell'Italia di oggi.