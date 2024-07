"Cuneo Classica Festival": Madama Butterfly e Il flauto Magico in scena al teatro Toselli

CUNEO CRONACA - Sono ora disponibili online su www.promocuneo.it i biglietti per le opere del Cuneo Classica Festival 2024, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della lirica. Due le opere in programma al Teatro Toselli di Cuneo: "Madama Butterfly" di Giacomo Puccini e "Il Flauto Magico" di Wolfgang Amadeus Mozart.

Madama Butterfly di G. Puccini

Teatro Toselli - Venerdì 13 settembre – ore 21,00

Puccini, fortemente convinto della validità del soggetto esotico e dal potenziale espressivo della geisha sedotta e abbandonata, si documentò minuziosamente sulle musiche, gli usi e i costumi del Giappone. Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Aldo Salvagno. Interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello 2024, Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi diretto da Flavio Becchis, con il coordinamento musicale di Elda Giordana e Chiara Albanese. Andrea Elena regia

Il Flauto Magico di W.A. Mozart

Teatro Toselli - Venerdì 11 ottobre - ore 21,00

La storia de Il flauto magico è basata su una raccolta di fiabe, molto popolari all’epoca, del poeta Christoph M. Wieland, uno degli autori preferiti del padre di Mozart. Orchestra Filarmonica del Piemonte diretta da Paul-Emmanuel Thomas. Interpreti selezionati al Concorso Lirico Enzo Sordello 2024, Coro del Liceo Musicale Ego Bianchi diretto da Flavio Becchis, con il coordinamento musicale di Elda Giordana e Chiara Albanese. Alfonso De Filippis regia e narrazione.

Per l’allestimento delle opere, in coproduzione con Asociación Lìrica Luis Mariano de Irun (España) e Associação Cultural - Ópera Na Academia e Na Cidade do Porto - (Portugal), Amici per la Musica di Cuneo si è avvalsa della collaborazione del Liceo Artistico E. Bianchi, Accademia G. Toselli, Maison de la Danse e AFP di Cuneo.

Promossa dal Comune di Cuneo, la rassegna è organizzata dalla Promocuneo, in collaborazione con Amici per la Musica, con il contributo di Confartigianato Imprese Cuneo, della Fondazione CRT e della Fondazione CRC.

I biglietti sono in vendita online sul sito www.promocuneo.it oppure in Promocuneo, corso Kennedy 5f, venerdì 6 settembre dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Info: tel. 0171.698388 – 333 4984128 - e-mail: promocuneo@tin.it.