CUNEO/ Carla Zavattero è il nuovo direttore dell’Anatomia patologica dell'Asl Cn1

CUNEO CRONACA - Carla Angela Zavattero è il nuovo Primario della struttura complessa Anatomia Patologica dell’Asl CN1. L’ha nominata con deliberazione dell’11 settembre scorso il direttore generale Giuseppe Guerra: “Congratulazioni alla dottoressa Zavattero per il traguardo conseguito, che è di prestigio ma richiede impegno e responsabilità: requisiti che ho sempre riscontrato nel lavoro professionale della dottoressa, la quale ha anche garantito, per un lungo periodo, in qualità di sostituto del direttore, l’ottima prosecuzione dell’attività nel Servizio di cui oggi è direttore. Auguro a lei buon lavoro".

Dopo il conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia nel 1989 la dottoressa Zavattero ha ottenuto, nel 1993, la specializzazione in Anatomia Patologica presso l’Università degli Studi di Torino. Dal 1999 è dirigente medico con funzioni di responsabile dell’attività istologica, citologica ed autoptica e referente della patologia mammaria cito-istologica nei programmi di screening regionali.

Collaboratrice attiva nella stesura del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale aziendale del tumore alla mammella, componente del Gruppo Interdisciplinare di Cura (GIC) aziendale e dal 2023 Coordinatore GIC per la patologia mammaria nell’ambito del Programma di Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta. Ha ottenuto l’incarico di rilevanza aziendale dal 2003 al 2018 con funzione di responsabile dell’attività istologica. Ha al suo attivo una collaborazione con il Servizio Veterinario in progetti di studio di Anatomia Patologica Comparata e con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, Zoologia Sanitaria ed Entomologia. E’ stata componente di Gruppi di Lavoro della Rete Oncologica Piemonte-Valle d’Aosta su diversi progetti.

Fa parte del Gruppo Interdisciplinare Cure interaziendale dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Asl CN1 e Asl CN2 per la patologia ginecologica, oncodermatologia ed aziendale per la patologia urologica e del distretto testa-collo. Collabora, per gli aspetti anatomo-patologici, alla stesura di relazioni medico-legali.

Ha svolto attività di docenza di Istologia nel Corso di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico Università degli Studi di Torino, sede di Cuneo (2017-2021) e di correlatore in tesi di Laurea di tecniche laboratorio biomedico.

E’ tutor universitario in progetti formativi fuori rete di medici in formazione specialistica presso la Scuola di Specialità in Anatomia Patologica, dal 2021.

E’ stata responsabile sostituto della Struttura di Anatomia Patologia Mondovi-Savigliano dal 2018 al 2019, ottenendo poi l’incarico di Direttore facente funzioni sino al 12 settembre scorso.