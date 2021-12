CUNEO/ Asl Cn1: stop a nuove prenotazioni di visite ambulatoriali non urgenti

CUNEO CRONACA - In conformità a recenti disposizioni della Regione Piemonte in tema di emergenza Covid-19, l’Asl Cn1 e l’Azienda Ospedaliera "S. Croce e Carle" hanno sospeso la prenotazione di nuove viste ambulatoriali e prestazioni diagnostiche differibili (Classe D) e programmate (classe P), garantendo esclusivamente quelle in classe urgente (U) e Breve (B).

Gli assistiti, già prenotati presso ambulatori i cui medici risultino impegnati nell’attività presso i centri vaccinali, riceveranno una comunicazione di sospensione, con sms al numero di cellulare fornito in occasione della prenotazione. Continueranno a essere garantite le prestazioni di screening e quelle in classe D e P relative a pazienti inseriti in percorsi oncologici, ematologici, nefrologici e di tutela del percorso nascita.

Il numero verde 800.000.500 e l’App “CUP Piemonte”, in questo periodo, consentiranno esclusivamente le prenotazioni in classe U e B.