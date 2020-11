CUNEO/ Ambiente, sociale, giovani, innovazione: la politica locale riparta dalle buone idee

CUNEO CRONACA - "Sono iniziati i primi movimenti in vista delle elezioni amministrative che si terranno a Cuneo nel 2022. Anche se i tempi sembrano ampi e nel mezzo di una pandemia dagli scenari ancora incerti, iniziare a pensare il futuro del nostro territorio è doveroso per garantire una visione a lungo termine che spesso è mancata.

Si parla di ambiente, innovazione, mobilità, protagonismo giovanile, sociale, periferie tutte istanze che non possono rimanere slogan ma sono pagine bianche da riempire con idee coraggiose e puntuali cercando di coinvolgere il più possibile la cittadinanza nel percorso di costruzione di buone politiche.

L'augurio è quello che il dibattito non si faccia sui nomi ma sui programmi, solo così si potranno evitare i cambi di casacca a cui abbiamo assistito troppo spesso anche nelle ultime settimane, tutti in cerca di un posto nel partito più in ascesa nei sondaggi senza una mezza idea del futuro della Cuneo che verrà.

Il lavoro da fare è tanto, ma la città ha dimostrato di avere risorse importanti con centinaia di cittadini che in questi anni hanno partecipato al dibattito pubblico in maniera attiva e propositiva. Ripartiamo da qui".

Simone Borio, Cuneo