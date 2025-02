CUNEO/ Al via la riqualificazione di corso Solaro: nuovi alberi e belvedere rinnovato

CUNEO CRONACA - Sono partiti i lavori per la risistemazione del percorso pedonale di Corso Solaro, dal lato della ripa verso il torrente Gesso, tra il monumento al matematico Peano e il monumento alla Resistenza. È uno degli interventi a cui la Giunta ha dato il via libera nel mese di dicembre.

I lavori comporteranno la piantumazione di una nuova alberatura lungo il percorso, con relativo sistema di irrigazione, il ripristino del parapetto metallico del belvedere, la pulitura di una fascia della ripa dalle piante infestanti, il completamento della pavimentazione del marciapiede che contorna gli edifici di quartiere.

L’intervento avrà un costo complessivo di 120.000 euro provenienti da risorse comunali. I lavori sono stati affidati alla ditta Ramero Domenico. La loro durata dipenderà dall’incognita delle condizioni meteo e dalla fornitura delle nuove piante, la cui piantumazione dovrà avvenire nel periodo di riposo vegetativo (tra il tardo autunno e l’inizio della primavera).

Il ripristino del tratto di balaustra, dietro al monumento al matematico Peano, non è parte dell’intervento attualmente in corso. Si tratta di un recupero più delicato, che i tecnici stanno predisponendo, e che avverrà in un momento successivo. Sarà ovviamente chiuso, in questo periodo, l’intero percorso pedonale, ma sarà anche limitata – a seconda della movimentazione del cantiere – la disponibilità dei parcheggi.

“Siamo contenti che siano partiti questi lavori che restituiranno bellezza e funzionalità a un altro pezzetto di Cuneo”, commentano il vice-sindaco Luca Serale e l’assessore Luca Pellegrino. “Fino ad ora quel percorso pedonale era impraticabile, ma, grazie ai lavori, tornerà ad essere un meraviglioso balcone fruibile. Ci spiace per il disagio che si creerà in questo periodo a chi è abituato a parcheggiare nella zona. Ringrazio gli uffici che si sono assunti l’onere della progettualità dell’intervento in un momento in cui il carico di lavoro, tra l’ordinario e i progetti Pnrr, è davvero grande. Grazie anche al Comitato di quartiere per la collaborazione nel definire alcuni elementi progettuali”.