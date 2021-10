CUNEO/ Al Miac torna la tradizionale mostra della razza bovina Piemontese

CUNEO CRONACA - Si scaldano i motori per ripartire con la 41° Mostra Nazionale della Razza Piemontese organizzata da ANABORAPI in collaborazione con MIAC. Si tratta di uno dei maggiori eventi zootecnici a livello italiano e il co-organizzatore MIAC è pronto nuovamente ad accoglierlo presso la sua sede sita in via Bra 77, a Cuneo. Come ogni anno, si attendono numerose presenze tra allevatori, consumatori, visitatori e appassionati.

La razza Piemontese è la più numerosa razza bovina da carne autoctona italiana, oltre ad essere una vera e propria eccellenza del nostro territorio ed è importante valorizzarla soprattutto dopo un anno così difficoltoso. In mostra saranno presentati i migliori capi selezionati accuratamente dai propri allevatori per esporli in tutta la loro maestosità. Il programma sarà ricco di appuntamenti ed eventi. Si inizia venerdì 5 novembre con una serata “Piemontese” gourmet in collaborazione con i ristoratori di Cuneo in cui verranno serviti piatti della tradizione proposti in chiave contemporanea.

Sabato 6 novembre, ci sarà l’inaugurazione con la presenza delle autorità. Seguiranno le valutazioni morfologiche degli animali e la sfilata. La giornata sarà poi dedicata alla categoria dei consumatori che saranno i destinatari principali del workshop che verrà trasmesso in diretta streaming a livello nazionale, sul tema “Conosco la Piemontese” in cui interverranno relatori di alto livello appartenenti al mondo dell’alimentazione. Gran finale con la cena “Piemontese” gourmet sempre in collaborazione con i ristoranti di Cuneo.

Domenica 7 novembre, giornata all’insegna dei concorsi finali con la premiazione dei campioni nazionali. In ultimo, si svolgerà il concorso per paratori junior dedicato ai bambini e ai ragazzi che si cimenteranno nel “cow handling” ovvero la conduzione degli animali. Nella parte esterna al padiglione, è prevista invece un’area in cui sarà possibile acquistare un’ampia varietà di articoli che spazierà dai prodotti tipici locali, materiale agricolo, oggettistica, materiale da ufficio e molto altro. Eventuali espositori interessati a parteciparvi sono pregati di contattare il MIAC al 0171.43055 o scrivere a elena.cravero@miac-cn.com.

Come da recenti disposizioni, per partecipare all’evento e per garantirne uno svolgimento in sicurezza sarà necessario possedere il Green pass.