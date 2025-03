CUNEO/ Al cinema Monviso il documentario sulla resistenza femminile in Italia

CUNEO CRONACA - L’Istituto storico della Resistenza di Cuneo organizza per mercoledì 19 marzo alle 21 al cinema Monviso la proiezione del documentario della regista olandese Yvonne Scholten “Donna: women in revolt. Ottant’anni di resistenza delle donne in Italia”.

L’iniziativa si colloca nell’ambito della rassegna annuale “8 marzo è tutto l’anno”, promossa dall’assessorato parità e antidiscriminazioni del Comune di Cuneo in sinergia con le associazioni del privato sociale in occasione della Giornata internazionale della donna.

Interverranno la regista, Yvonne Scholten, insieme a Lorella Gallo, del gruppo Donne in cammino per la pace di Mondovì e a un’attivista del movimento Non una di Meno di Cuneo.

Il documentario, prodotto nel 1980 ma di grande attualità, attraverso documenti d’archivio e interviste conduce in un viaggio eccezionale dietro le quinte del femminismo italiano, presentando una galleria di ritratti di donne che si sono opposte all’oppressione in tutte le sue forme, dai movimenti fascisti ai partiti politici.

Il recente restauro del documentario, frutto della collaborazione tra Eye Filmmuseum e il Netherlands Institute for Sound & Vision, è stato reso possibile grazie a A Season of Classic Films, un'iniziativa dell'Association des Cinémathèques Européennes (ACE) sostenuta dal programma MEDIA dell'UE Creative Europe.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Info al 3491934153.