Cuneo, 40 anni di Università della terza età: Unitre nazionale ne riconosce l'impegno

CUNEO CRONACA - L’Università della Terza Età di Cuneo ha ricevuto un importante riconoscimento dalla Segreteria Nazionale Unitre per i suoi 40 anni di impegno e attività. La cerimonia di premiazione, organizzata alla Nuvola Lavazza di Torino, ha visto la presenza, oltre che dei vertici nazionali, anche del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, del sindaco di Torino Stefano Russo, della Vicepresidente del Senato On. Anna Rossomando, del Presidente della Fondazione Compagnia San Paolo Prof. Francesco Profumo e del Prof. Giovanni Quaglia, Presidente della Fondazione della Cassa di Risparmio di Torino.

Dopo i difficili momenti che hanno caratterizzato gli ultimi due anni accademici, Unitre Cuneo è intenzionata a continuare e implementare con grande entusiasmo la propria attività per il prossimo anno accademico 2022/2023. Il Consiglio Direttivo ha deciso di impegnarsi al massimo per riportare la propria programmazione alla situazione pre pandemica, riproponendo, oltre alle lezioni con cadenza bisettimanale al Monviso, i corsi monotematici in sede. In questi ultimi tempi, infatti, molti associati hanno manifestato il desiderio e il gradimento di iniziative di socializzazione, anche con momenti di incontro in sede.

Le iscrizioni per il prossimo anno accademico inizieranno, come di consueto, a ottobre. In vista del potenziamento dell’attività, anche la quota di iscrizione sarà riportata alla misura prima della pandemia. Per poter garantire al meglio l’organizzazione delle varie attività e la necessaria turnazione negli impegni, sarà necessario reperire persone disposte a collaborare con l’attuale gruppo di volontari.