Crisi dell'Automotive e impatti sulla filiera metalmeccanica: confronto strategico a Cuneo

CUNEO CRONACA - Lunedì 31 marzo, alle 10, presso la sede di Confindustria Cuneo, si terrà l’evento "Filiera Automotive: sorvegliata speciale", organizzato in collaborazione con Confartigianato Cuneo. Si tratta di un appuntamento strategico per analizzare presente e futuro di un comparto essenziale.

Le profonde difficoltà che sta vivendo il mondo dell’automotive stanno determinando effetti preoccupanti in tutta la filiera della metalmeccanica, con risvolti negativi per numerose aziende, anche della provincia di Cuneo, un territorio che finora non aveva registrato tali segnali.

Il convegno, partendo da analisi e approfondimenti tecnici, esplorerà le cause della crisi, condizionata dalle normative sul motore endotermico e dall'impatto dei dazi internazionali. Iscrizioni QUI.