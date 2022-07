Fondazione Crc sostiene 3 progetti di telemedicina delle Asl Cn1, Cn2 e S. Croce e Carle

Per l’AO Santa Croce e Carle il progetto “Telemedicina per il follow-up di pazienti dimessi dopo episodio di scompenso cardiaco acuto”, che prevede un intervento di telemedicina su pazienti dimessi dall’Azienda con scompenso cardiaco acuto, per garantire adeguato follow-up o, in caso di complicazioni, la tempestiva presa in carico. L’iniziativa prevede 3 step successivi: una televisita post- dimissioni con registrazioni dei parametri attraverso dispositivi di proprietà del paziente, il telemonitoraggio dei device impiantati (pace makers) e infine, entro giugno 2023, una televisita con strumenti messi a disposizione del paziente al momento della dimissione.

“Con l’incontro di oggi, prende operativamente avvio il progetto di Telemedicina che la Fondazione Crc ha fortemente voluto e che è stato sviluppato coinvolgendo fin dall’inizio la Regione Piemonte, con l’obiettivo di garantire un migliore accesso alle prestazioni sanitarie in un territorio, quella della provincia di Cuneo, molto vasto” commenta Ezio Raviola, presidente della Fondazione Crc. “L’iniziativa è stata costruita grazie a un fitto confronto con le due Asl e con l’Azienda Ospedaliera del territorio, a partire dai bisogni di salute emersi dopo la pandemia. Con il progetto Telemedicina Fondazione Crc conferma la volontà di mettere il benessere e la salute al centro della propria attività, favorendo processi di innovazione che portino benefici per tutti e possano diventare buone prassi mutuabili e replicabili in altre realtà”.

“In Piemonte – osserva l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi – la digitalizzazione della Sanità ha compiuto nel tempo della pandemia passi avanti che fino a qualche mese prima sembravano impossibili. Il teleconsulto medico, la televisita e la telecardiologia con il monitoraggio a distanza per i portatori di pacemaker sono realtà sempre più diffuse sul nostro territorio. Ringrazio la Fondazione CRC per il sostegno alle progettualità individuate dalle Aziende sanitarie della provincia, grazie a cui gli strumenti di telemedicina diventano parte integrante della medicina territoriale. Osserveremo con attenzione gli sviluppi di queste iniziative e i risultati che porteranno, nella prospettiva di farne patrimonio condiviso della sanità regionale”.