Covid, sempre in calo i contagi in Piemonte: incidenza di -9,7% nell'ultima settimana

Tra venerdì 17 febbraio e giovedì 23 febbraio sono state vaccinate 7.547 persone: 66 hanno ricevuto la prima dose, 50 la seconda, 202 la terza, 4.139 la quarta, 3.090 la quinta.

Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.861.414 dosi, di cui 3.345.635 come seconde, 2.964.450 come terze, 797.039 come quarte, 147.143 come quinte.