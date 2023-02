Covid: incidenza sempre in calo in Piemonte, -5,5% rispetto alla settimana scorsa

In base ai dati diffusi da Arpa, gli esiti delle analisi di sequenziamento delle acque reflue sui campioni prelevati rispettivamente il 16 ed il 23 gennaio scorsi, evidenziano la dominanza di Omicron BA.2, BQ.1.19 e BA.5. Nella terza settimana, si ha la dominanza della sottovariante di Omicron BA.2 nei depuratori di Alessandria e Novara, mentre a Castiglione Torinese la variante dominante è BQ.1.19 e a Cuneo è BA.5. Nella quarta settimana, si ha la dominanza di Omicron BA.2 ad Alessandria e Novara, mentre nei depuratori di Castiglione Torinese e Cuneo la dominante è BQ.1.19. Per quanto riguarda le sottovarianti ricombinanti si osserva in tutti i depuratori la presenza di mutazioni della sottovariante XBB.1.5, nota come Kraken, con frequenza in aumento per quanto riguarda il depuratore di Alessandria.