Covid, incidenza in aumento (+9,5%) in Piemonte rispetto alla settimana scorsa

VACCINAZIONI

Tra venerdì 3 marzo e giovedì 9 marzo sono state vaccinate 4.946 persone: 52 hanno ricevuto la prima dose, 62 la seconda, 133 la terza, 2.933 la quarta, 1.766 la quinta. Dall'inizio della campagna vaccinale sono state somministrate in Piemonte 10.871.532 dosi, di cui 3.345.787 come seconde, 2.964.653 come terze, 803.066 come quarte, 150.974 come quinte.