Semi-lockdown: così Cuneo dopo le 18 e dalle 23 alle 5 anche il divieto di spostamenti

ALICE MARINI - Negozi quasi vuoti, ma commercianti ancora al lavoro mentre bar e ristoranti abbassavano già le saracinesche nel primo giorno di semi-lockdown a Cuneo come in tutta Italia. In seguito all'ultimo Dpcm, il numero 21, valido per un mese sino al 24 novembre, le città hanno visto spegnersi le luci di molti locali alle 18. Non solo, anche quelle di teatri, cinema e sale da concerto.

Si presenta di nuovo così Cuneo, a 9 mesi dall'inizio della pandemia: come le altre località semivuote, silenziose, presidiate, immerse in un clima di disagio e protesta da parte della categorie che si sentono fortemente danneggiate, con tanta amarezza per quelle poche luci rimaste accese all'interno dei locali. Da questo lunedì, inoltre, in tutto il Piemonte il divieto di spostamenti dalle 23 alle 5 del mattino (LEGGI QUI).

