Così il caseificio distrutto dal rogo può continuare a produrre le bufale di Cuneo

CUNEO CRONACA - "Il sorriso dei nostri giovani casari riflette pienamente la nostra voglia di ripartire. Il dolore non poteva prevalere, il buio non poteva gettarci nella disperazione". Ha trovato la forza di ripartire il caseificio Moris, dopo che un incendio all'alba di martedì 10 gennaio ha distrutto il negozio di Caraglio, in provincia di Cuneo, e il caseificio, dove vengono prodotti formaggi e mozzarelle al latte di bufala.

"Abbiamo sempre creduto nell’amicizia e nella solidarietà, pilastri irremovibili del nostro spirito contadino - scrivono su Facebook -. Ed è così che il caseificio Des Martin (Castelmagno) ci ha accolto nella sua casa, senza esitare. Un grazie di cuore anche a Claudio che ci segue nelle fasi di lavorazione delle nostre amate mozzarelle".

"Ripartiamo così a piccoli passi e ci riprendiamo la voglia di vivere e di lavorare con passione, come sempre. I messaggi di affetto da parte di tutti voi ci rendono invincibili. Il fuoco ci ha piegati, ma non ci ha spezzati", concludono.

Di seguito tutti i punti vendita: Cuneo Corso Giolitti, 2 Tel: +39 380 7597602 Torino Via Mazzini, 22 Tel: +39 388 480 7125 Torino Via Marco Polo, 14 10129 – Torino (TO) Tel: +39 388 7951317 Rivalta Via Strada Torino, 53 (Fraz. Pasta di Rivalta) Tel: +39 388 6912497 Collegno Corso Francia, 306 Tel: +39 327 6155821 Nichelino Via XXV Aprile, 89 Tel: +39 388 4026258 Sanremo Via Palazzo, 86 Tel: +39 389 8545121 Savona Via Carissimi e Crotti, 36r Tel: +39 389 0032754 Genova Corso Sardegna, 337r Tel: +39 389 2189422

(Foto tratta dalla pagina Facebook del caseificio Moris)