CORNELIANO/ Un tuffo nelle atmosfere tropicali e nel teatro: gli eventi al Cinema Vekkio

CUNEO CRONACA - Venerdì 11 aprile, presso il Cinema Vekkio di Corneliano d'Alba, si terrà l'evento "Un Asunto de Familia", una serata speciale che segnerà la conclusione della seconda stagione tropicale organizzata dal CVK. Per l’occasione, il Cinema Vekkio si trasformerà in un angolo esotico nel cuore del Roero, offrendo una serata all'insegna di atmosfere tropicali, musica e momenti di socialità. L’evento vedrà la partecipazione dei DJ resident Lee Fry Music e Ruben Lombroso, che animeranno la serata con selezioni musicali coinvolgenti, creando un ambiente accogliente e festoso per tutti gli ospiti. Se le condizioni meteorologiche lo consentiranno, la prima parte della serata avrà luogo negli spazi esterni della struttura, permettendo agli ospiti di godere del piacere della musica e della danza a cielo aperto. L'ingresso all'evento è gratuito ed esclusivamente riservato ai soci e alle socie ARCI. Domenica 13 aprile, alle 16:30, andrà in scena al Cinema Vekkio lo spettacolo teatrale "Il viaggio di Giovannino" di Andrea Ruberti, tratto da “Le avventure di Giovannino Perdigiorno” di Gianni Rodari. Questo sarà il terzo appuntamento della rassegna teatrale, in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

“Giovannino Perdigiorno è un grande viaggiatore, viaggia in automobile, in moto, in monopattino, a piedi, in aeroplano, viaggia in dirigibile, col carrettino a mano, con il treno diretto e con l’accelerato, ma un paese perfetto non l’ha ancora trovato...”. Giovannino cerca un paese perfetto dove gli errori non esistono. Il viaggio di Giovannino è uno spettacolo poetico e divertente, che tratta due temi, il viaggio come esperienza di vita, e l’incontro, visto come apertura alle culture diverse.

biglietti inviando una mail all’indirizzo Si possono prenotare iinviando una mail all’indirizzo cinemavekkio@cinemavekkio.it , oppure acquistandoli direttamente al circolo nei giorni di apertura o il giorno stesso dello spettacolo. Il costo del biglietto è di: 5 euro per l'intero, 2 euro per il ridotto per bimbi e bimbe fino a 12 anni.

