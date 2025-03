Coppa Italia Fisip 2025: sabato ad Artesina il secondo Trofeo Andrea Simondo

SERGIO RIZZO - Sabato 8 marzo ad Artesina si disputerà la Coppa Italia - Fisip 2025, secondo trofeo Andrea Simondo, organizzata da “DiscesaLiberi” in collaborazione con lo Sci Club Valbormida.

La gara si effettuerà presso la pista “Gaviot” ad Artesina Alta, con l’omologazione Aoc 10/139/Aoc/A. Alla gara potranno partecipare, secondo le norme emanate dalla Fisip, tutti gli atleti tesserati Fisip per l’anno in corso. Le iscrizioni alla gara sono gratuite e dovranno pervenire unicamente tramite modulo allegato, completo di tutte le informazioni richieste, entro giovedì 6 marzo per e-mail a segreteria@discesaliberi.it. Per gli atleti in gara, lo skipass è gratuito.

La sede della riunione di giuria e il sorteggio saranno presso l'ufficio gare di Artesina, venerdì 7 marzo alle ore 17,00. Il programma gara prevede l’apertura degli impianti alle ore 7,30, e dalle ore 8,00 alle ore 8,30, salvo diversa disposizione della giuria, la partenza è fissata alle ore 8,45.

I pettorali verranno consegnati a un rappresentante di società o all’atleta dalle ore 8,00 alle ore 8,45 di sabato 8 marzo 2025 presso il Bar Pinky, adiacente alla biglietteria, con una cauzione di 20,00 euro a società. Le premiazioni avverranno circa un’ora dopo il termine delle gare presso il piazzale dei Quarti, e le classifiche saranno esposte all’ufficio gare o inviate per e-mail a chi ne facesse richiesta.

L’organizzazione generale è a cura di “Discesaliberi Asd” (www.discesaliberi.it), con l’organizzazione tecnica di Artesina S.p.A. La giuria sarà presieduta dal delegato Fisip. Il medico di gara è il dott. Andrea Piccardo. Il cronometraggio è a cura della F.I.C. di Cuneo. Il servizio di pronto soccorso è fornito dal Pronto Soccorso Artesina.

Per informazioni e prenotazioni alberghiere: telefono 0174.244481 – interno 1 (Frabosa Sottana) / 0174.334133 (Prato Nevoso) oppure via email a infopointmondole@gmail.com.

Sede Riunione di Giuria e Sorteggio

Presso Ufficio Gare Artesina – venerdì 7 marzo – alle ore 17,00.

Il programma prevede l’apertura degli impianti alle ore 7,30. La ricognizione sarà dalle ore 8,00 alle ore 8,30, salvo diversa disposizione della giuria, e la partenza è fissata alle ore 8,45, salvo diversa disposizione della giuria.

I pettorali verranno consegnati a un rappresentante di società o all’atleta dalle ore 8,00 alle ore 8,45 di sabato 8 marzo 2025 presso il Bar Pinky, adiacente alla biglietteria, con una cauzione di 20 euro alle società. Le premiazioni avverranno circa un’ora dopo il termine delle gare presso il piazzale dei Quarti, mentre le classifiche saranno esposte all’ufficio gare ed inviate per e-mail a chi ne facesse richiesta.

L’organizzazione generale è a cura di Discesaliberi Asd (www.discesaliberi.it). L’organizzazione tecnica è di Artesina S.p.A. La giuria sarà presieduta dal delegato Fisip. Il medico di gara sarà il dott. Andrea Piccardo. Il cronometraggio è a cura della F.I.C. di Cuneo. Il servizio di pronto soccorso è fornito dal Pronto Soccorso Artesina.

Info e prenotazioni alberghiere:

Tel: 0174.244481 – interno 1 (Frabosa Sottana) / 0174.334133 (Prato Nevoso)

Email: infopointmondole@gmail.com

Come raggiungere Artesina

Artesina si trova in provincia di Cuneo, Piemonte, ai piedi del monte Mondolè, nella catena delle Alpi Liguri. È raggiungibile sia dal Piemonte che dalla Liguria, imboccando l’uscita di Mondovì dall’Autostrada A6 Torino – Savona, per poi procedere sulle SP12, SP5 e SP37 che conducono verso Mondovì centro, Villanova Mondovì e Frabosa Sottana, da cui, seguendo le indicazioni, si arriva rapidamente a destinazione.

In auto: A6 uscita Mondovì – SP12 – SP5 – SP37 fino a Mondovì – indicazioni per Frabosa Sottana e poi per Artesina.

In treno: stazione ferroviaria di Mondovì – servizio bus.

In autobus: linea autobus Mondovì – Frabosa Sottana – Artesina.

In aereo: aeroporto Cuneo – Levaldigi.

Artesina è una stazione sciistica che sorge nel comune di Frabosa Sottana, in provincia di Cuneo, di cui è una frazione. L’origine del nome “Artesina” deriva dal termine piemontese caratteristico delle valli afferenti a Mondovì, “Artesin”, che significa rododendri. Analogamente alla vicina Prato Nevoso, la sua storia è breve, essendo nata negli anni Sessanta da un gruppo di imprenditori liguri che decisero di sfruttare il crescente interesse per lo sci. La sua collocazione è originale, situata in un fondovalle stretto e incassato che gode di un innevamento naturale solitamente abbondante e duraturo.

Sergio Rizzo