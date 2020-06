Coppa Europa per Club di Dama: Cd Fossano eliminato ai supplementari

CUNEO CRONACA - Impresa sfiorata per il Circolo Dama Fossano nella PC Best European Cup Team, una Coppa Europa per Club di Dama Internazionale disputata on-line sulla piattaforma specializzata www.lidraught,org

Il sogno della squadra, ricca di molti dei migliori talenti italiani nella Dama Internazionale, si infrange ad un passo dal traguardo dei Quarti di Finale, l'obiettivo massimo a cui la squadra messa insieme dal presidente Davide Pagliano poteva aspirare.

Ma se nei pronostici le percentuali di passare il turno erano tutte per i rivali olandesi dell'Heijmans Excelsior, la sfida sul campo si rivela molto più equilibrata e il successo per i damisti italiani è stato davvero ad un passo, tant’è che, a pedine ferme, i portacolori del CD Fossano nutrono rammarico perchè la qualificazione era possibile.

Di fronte ad un'avversaria olandese che schiera giocatori e giocatrici professionisti e semi-professionisti, i nostri damisti, tutti dilettanti, si sono ottimamente comportati, dimostrando sul campo di valere di più del 9° posto finale nella competizione.

Infatti, nelle sfide degli Ottavi di Finale il CD Fossano è l'unico club capace di rimontare la sconfitta nel match di andata e portare avversari di caratura superiore al supplementare, cedendo solo per non aver approfittato delle poche opportunità concesse dai fortissimi rivali.

La sfida degli Ottavi di Finale era articolata su gara di andata e ritorno ed spareggio supplementare in caso di parità 8-8, e si rivela equilibratissima e spettacolare con momenti thrilling.

A fare la differenza alla fine è 1 sola vittoria in più conquistata dall'Heijmans ed anzi, dalla sua miglior giocatrice, la bielorussa Darja Fedorovich, Campionessa Europea Femminile, che con 5 punti su 6 disponibili (2 vinte, 1 pari) firma il successo della sua squadra nella prima gara e ai supplementari.

Sono proprio le 2 damiste dell'Est, Darja Fedorovich e l'ucraina Viktorya Motrichko a piegare la resistenza del CD Fossano, mentre contro i damisti uomini olandesi, tutti professionisti, i nostri ragazzi offrono un'ottima prestazione, non perdendo alcun match e vincendone 1 con Milanese.

Così la sfida è corsa sul filo per tutta la serata sino ai supplementari fatali per i fossanesi.

Nella gara di andata i vincono per 5 a 3: Alessio Scaggiante, Aboubacar Diop e Luca Lorusso pareggiano, mentre Milanese perde con Darja Fedorovich.

Ma il Grande Maestro di Chieri si riscatta prontamente nel match di ritorno in cui, con una condotta di gara rischiosa, prevale su Frank Teer, Maestro e veterano olandese, espertissimo di gare ad alto livello. Grazie ai pari di Scaggiante, Diop e Lorusso il CD Fossano vince a sua volta per 5-3 e riporta la sfida in perfetta parità.

Qui partono i primi rimpianti del CD Fossano perchè nella gara contro Darja Fedorovich Loris Milanese ad un certo punto aveva, forse, l'opportunità del pari.

Invece, nella gara di ritorno è Scaggiante a non vedere un'occasione che lo avrebbe portato alla vittoria decisiva, in quanto nella somma dei punti tra andata e ritorno il CD Fossano sarebbe stato davanti. Anzi, Fossano sarebbe passato ai Quarti anche se nel match di ritorno invece di Milanese avesse vinto Scaggiante, perchè sull'8 pari prevaleva la vittoria in prima damiera, regola per evitare i supplementari.

Il turno supplementare è giocato con gare blitz da 5' invece che 15' e il risultato è in bilico sino alla fine.

Alessio Scaggiante batte Olga Fedorovich, la gemella di Darja anche lei pluricampionessa in Europa, mentre Loris Milanese pareggia con Teer. Qualche rammarico per gli altri 2 match in cui sia Diop contro la campionessa ucraina Motrichko sia Lorusso contro l'implacabile Darja Fedorovich si fanno sfuggire l'occasione del pari e del trionfo del CD Fossano, cui bastava il pari 4-4, data la vittoria di Scaggiante.

Ma al di là di questi piccoli rimpianti rimane la grande soddisfazione per i fossanesi di aver tenuto testa ad una squadra di Maestri e Grandi Maestri, tutti professionisti o quasi, con le bacheche ricche di titoli e tutti con un punteggio FMDJ superiore ai 4 damisti italiani.

Per Milanese, Diop, Lorusso e Scaggiante il merito di aver totalizzato nel complesso ben 87 punti totali, meglio di alcune squadre che sono passate ai Quarti di Finale, di essere stato il miglior club italiano del torneo ed anche dell'Europa Occidentale, Olanda a parte.

Dal punto di vista individuale Alessio Scaggiante chiude il torneo con 23 punti in 17 gara, Loris Milanese con 21 in 14 gare, Luca Lorusso con 20 in 14 gare e Aboubacar Diop con 16 punti in 13 partite, ma senza giocare alcuni match causa i turni di lavoro.

Infine, qualche rammarico per i fossanesi di aver perso l’occasione, ad inizio girone eliminatorio del pari contro le squadre piazzate al 2° e al 3° posto, con cui il Fossano ha perso di misura, perchè la piazza d'onore del girone non era impossibile e quindi un abbinamento più negli Ottavi di Finale.

Comunque molto soddisfatto il presidente Davide Pagliano per l'ottimo comportamento del CD Fossano al suo esordio assoluto in un torneo di questo livello con molti tra i migliori damisti d'Europa e del mondo. Pagliano ringrazia per l'impegno Loris Milanese, fondamentale nell'allestimento del team, Alessio Scaggiante Luca Lorusso e Aboubacar Diop e porge un plauso alle Emanuele Danese, Francesco Gitto Damiano Anselmi e Renzo Rubele, sempre pronti al momento di subentrare ai titolari e capaci di risultati prestigiosi contro avversari più forti ed esperti.

Ora gli impegni di questi Grandi Maestri e Maestri di Dama Internazionale proseguiranno, da fine giugno , in maglia Azzurra della Nazionale Italiana di Dama, con la Cup of Nations, una sorta di Mondiale on line di Dama Internazionale con le squadre migliori del mondo.