Convegno a Cuneo sul futuro dei trasporti e delle opere per il territorio

CUNEO CRONACA - E’ dedicato alle infrastrutture e alla logistica della provincia di Cuneo il convegno in programma venerdì 10 gennaio alle 9,45, alla Camera di Commercio di Cuneo dal titolo “Infrastrutture e logistica: opere e progettualità per il territorio”. L’ìniziativa è realizzata in collaborazione con Provincia di Cuneo, Fondazione Crc e Finpiemonte. Dopo i saluti istituzionali, saranno presentati, a cura di Rfi, gli interventi infrastrutturali, oggetto dello studio di analisi e fattibilità – DocFap, relativo al potenziamento del collegamento ferroviario Torino-Savona.

All’incontro parteciperanno i rappresentanti istituzionali della Regione Piemonte e della Regione Liguria, oltrechè della Provincia di Cuneo e saranno coinvolte l’autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale e Uniontrasporti che interverrà sulla valutazione della resilienza dei valichi alpini. Saranno inoltre presentate le attività dell’Associazione Tra.i.l. Cuneo. Iscrizioni entro il 9 gennaio.