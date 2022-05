"Connecting Worlds", in cammino sui luoghi dell'alluvione nelle valli Roya e Vermenagna

CUNEO CRONACA - Connecting Worlds indaga i concetti di riconnessione e di empatia verso le altre specie viventi e non viventi come strumenti necessari per ristabilire un equilibrio in un mondo sempre più sotto pressione sul piano ambientale, sociale, politico ed economico.

Domenica 15 maggio l’artista viennese Michael Hoepfner e la sound artist zurighese Magda Drozd sono invitati a compiere una camminata transfrontaliera aperta al pubblico come esperienza simbolica di riconnessione tra due territori devastati dalla tempesta Alex, evento meteorologico estremo che a fine 2018 ha devastato le Valli Roya e Vermenagna.

In quell’occasione gli artisti porteranno a termine un progetto artistico iniziato nelle settimane precedenti. Michael Hoepfner, che fa del camminare il centro della sua pratica artistica, è stato chiamato a realizzare un progetto fotografico sul paesaggio transfrontaliero segnato dalla tempesta; Magda Drozd, a registrare una serie di sonorità naturali.

I suoni campionati dalla Drozd, rielaborati in chiave elettronica, saranno performati in dialogo con le immagini di Michael Hoepfner in occasione di un evento sonoro e visivo in programma in Piazza Foro Boario a Cuneo sabato 11 maggio, nel quale musica e fotografia si faranno portavoce di un messaggio inedito di sostenibilità e di riconnessione tra noi e la montagna.

La camminata terminerà al Musée des Merveilles di Tenda dove avrà luogo un talk pubblico con la partecipazione degli stessi artisti.

PROGRAMMA

ore 8.00 – ritrovo a Limone Piemonte c/o stazione FS e trasferimento con navetta in località Panice Soprana. Partenza della camminata accompagnati da una guida escursionistica e arrivo a Tenda verso le 15.30.

ore 16.00 – public talk Connecter les mondes. La créativité et l'empathie comme alternative au changement climatique al Musée des Merveilles.

Al termine, rientro a Limone in treno.

Distanza complessiva a piedi: 11 km; dislivello in salita 250 mt – in discesa 1200 metri. Abbigliamento consigliato: scarponi, giacca impermeabile, abbigliamento adatto alla stagione e alla quota raggiunta. Ricordare di portarsi l’acqua.

Camminata adatta a tutte le persone in buone condizioni fisiche, con un minimo allenamento ed abitudine alle camminate in montagna su sentieri.

La partecipazione è gratuita e l’iscrizione obbligatoria (max 20 partecipanti) entro e non oltre giovedì 12 maggio.

Sono a carico dei partecipanti il trasferimento da e per Limone Piemonte, il pranzo al sacco e il rientro da Tenda in treno.

L’evento avrà luogo se le condizioni meteo lo permetteranno.

INFO E ISCRIZIONI

Parco fluviale Gesso e Stura

Tel. 0171 444522 / 526

parcofluviale@comune.cuneo.it

Connecting Worlds/Connettere Mondi, a cura di Andrea Lerda, è promosso dal Parco fluviale Gesso e Stura nell'ambito del Programma Interreg ALCOTRA 2014-2020 – Piano Territoriale Integrato ALPIMED – progetto CLIMA.

(Immagini tratte dalla pagina Facebook del Parco fluviale Gesso e Stura)