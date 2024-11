Concorso "Parole e immagini" di Mellana di Boves, le premiazioni in giro per l'Italia

ADRIANO TOSELLI - Sono partite, nel cuore dell'estate diventata torrida, le premiazioni itineranti del concorso Parole ed Immagini di Mellana di Boves. Dopo le prime, a Mellana e dintorni cuneesi, si è allargato il raggio. Doverosamente si è partiti da Ivrea, domenica 14 luglio, con la vincitrice della sezione lingue naturali e dialetti, Maria Teresa Cantamessa, una arzillissima e lucida classe 1933. Portatole il premio a casa, nello spirito dell’iniziativa, vi è stato pranzo in un tipico ristorante canavesano. La premiata, non a caso, ha scelto Il Balmetto di Borgo Franco, uno di quelli che sorge sulle tipiche balme, cantine di quella zona, freddissime, veri frighi naturali, con correnti di aria gelida che penetrano nel terreno morenico (da visitare!).

I mellomesi, poi, nel caldissimo pomeriggio, si sono concessi una visita nel vicino castello di Masino, uno dei più interessanti del Piemonte (prossima volta ad Agliè!). Sulla via del ritorno, hanno fatto tappa sulla collina torinese, sopra la Gran Madre, a consegnare copia di Primalpe ad Alberto Morra, vincitore dell'anno scorso, che risultava tra coloro, undici, che avevano avuto un'opera pubblicata dalla prestigiosa rivista cuneese. Il problema è che, vivendo in una zona piuttosto isolata, ben due copie della pubblicazione spedite non gli erano pervenute. Di qui la, ovviamente, decisione di portargliele. Molto ha apprezzato il livello letterario della rivista, ben contento di esservi stato ammesso.

Dopo la festa di Mellana, si è partiti per nuove premiazioni, in Toscana, nell'ultimo fine settimana di luglio, concedendoci un giro di pievi romaniche aretine, dopo aver consegnato premi a Terranova Bracciolini, ai genitori di Davide Rocco Colacrai, altro pluripremiato impegnato in un'altra cerimonia. La premiazione dei fotografi Sandra Ceccarelli e Renato Piazzini è stata ancora nel cuore del Casentino, vicino al castello dantesco di Rumena, con abbondante convivio. Prima di Ferragosto, la tappa è stata in Emilia, con consegna alla vincitrice Elisa Marchinetti nella sua casa della bellissima Noceto, vicino Parma. Dopo una visita al castello di Vignola, un'altra cerimonia è stata davanti al maniero bolognese di Bentivoglio (temperature sempre più vicine ai quaranta che ai trenta gradi).

La tappa lombarda è stata in autunno, sabato 5 ottobre, in una tiepida giornata assolata. Passato il terribile tratto autostradale in periferia di Milano Pero-Cormano, si è consegnato il premio a Tiziano Malfatto, a Paderno Dugnano, tra i palazzi di un quartiere dormitorio, ma con qualche socialità. A Bergamo si sono incontrati Alessandro Cuppini e Giuseppe Ranieri (Irneari), prima di visitare la bellissima pinacoteca Accademia di Carrara.

Ultima tappa, il giorno dopo, è stata a Sondrio, ad incontrare il partecipante Duilio Carpitella, premiato (come Ranieri) in una grande iniziativa culturale articolata valtellinese. Al partecipante Enzo Barnabà il diploma è stato consegnato durante la presentazione di suo libro a Borgo San Dalmazzo, nelle prime frescure autunnali. Prima o poi si riuscirà anche ad incontrare il giovane Silvano Giordanengo, di Roccasparvera.

Bella notizia autunnale sono le tante pubblicazioni di opere vincitrici a Mellana sulla rivista cuneese Primalpe e la vittoria di Marina Falco nella fotopoesia.

Adriano Toselli