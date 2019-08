Concertone di Ferragosto a Limonetto: scaletta e storia di un evento "cult"

La 39° edizione del tradizionale concerto di Ferragosto dell’Orchestra "Bartolomeo Bruni" della città di Cuneo, diretta da Andrea Oddone, avrà come teatro i prati di San Lorenzo a Limonetto, nel Comune di Limone Piemonte, alla base del colle di Tenda (provincia di Cuneo), e sarà trasmesso in diretta nazionale tv su Rai 3 e Rai Sat, a partire dalle 12.55.

L’evento, che porta la musica classica in quota, è nato nel 1981 da un’intuizione del violinista buschese Bruno Pignata, che coinvolse l’allora maestro dell'orchestra, Giovanni Mosca. La prima edizione si tenne al Rifugio Quintino Sella (Valle Po). Da allora il concerto si è sempre svolto il 15 agosto in alta montagna e, dal 1993, ha iniziato a essere trasmesso in diretta Rai, con decine di migliaia di spettatori in Italia e all'estero, rappresentando una delle più importanti manifestazioni regionali di promozione dell’immagine del Piemonte e delle sue montagne.

Il 28 maggio 2018 è stato siglato il Protocollo d'intesa per la valorizzazione e promozione del concerto di Ferragosto tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la Camera di Commercio di Cuneo, l’Atl del Cuneese e la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che garantisce che per il triennio 2018-2020 la manifestazione abbia luogo negli ambienti alpini più caratteristici e significativi della montagna cuneese, nel rispetto dei criteri e requisiti fondamentali di fattibilità e sostenibilità, tenuto conto della bellezza paesaggistica e rilevanza ambientale, storica e artistica della località. Il Protocollo, oltre a dare una garanzia triennale al territorio, è servito anche ad ottenere una sorta di garanzia con la Rai per la sua diffusione.

I firmatari del documento patrocinano e finanziano il concerto attraverso contributi diretti agli enti organizzatori (Comuni o Unioni Montane o Parchi) per un ammontare complessivo annuo di 56mila euro, sostenendo in modo particolare le spese relative all’orchestra, al trasporto materiale, agli allestimenti, all’organizzazione generale ed alla promozione della manifestazione.

La Regione Piemonte compartecipa stanziando 25 mila euro ogni anno, la Fondazione Crc di Cuneo mette a disposizione 20 mila euro, la Camera di Commercio 6 mila euro e l’Atl del Cuneese 5 mila euro. La Provincia di Cuneo ospita la "cabina di regia", che si occupa di monitorare e definire l’evento.

Programma

Gioachino Rossini

GUGLIELMO TELL

- Sinfonia (allegro finale)

Vincenzo Bellini

NORMA

- Sinfonia

Giacomo Puccini

TOSCA

- Vissi d'arte

MADAMA BUTTERFLY

- Un bel dì vedremo

Amilcare Ponchielli

LA GIOCONDA

- Danza delle ore

Giuseppe Verdi

IL TROVATORE

- D'Amor sull'ali rosee

- Tu vedrai che amore in terra

AIDA

- Marcia trionfale e danze

(Foto di Mario De Casa)