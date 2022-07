Concerto, musica e balli dall'Ecuador e cinema sotto le stelle per i "Doi Pass" a Mondovì

CUNEO CRONACA - Nel mezzo del cammin dei "Doi pass" 2022 si può dire, senza tema di smentita, che l’appuntamento del mercoledì sera ha colto nel segno, riuscendo a fornire ogni volta buoni motivi per partecipare ai "mercu ‘n piasa", tanto a chi aveva già preso parte alla manifestazione la settimana precedente, quanto a chi non era ancora riuscito a regalarsi qualche ora di relax serale nel centro di Mondovì, passeggiando tra i negozi aperti per l’occasione.

Il programma della terza serata (per la quale gli organizzatori consigliano di prendere in considerazione l’uso della mascherina in caso di assembramento) spiega parte delle ragioni del successo della manifestazione. Sono in buon numero gli appuntamenti che sono stati già proposti e apprezzati nelle settimane precedenti, per cui in molti hanno desiderio di rivedere quanto ammirato sette giorni prima. D’altra parte, però, anche il 20 luglio non mancheranno le proposte nuove di zecca, con alcuni appuntamenti di grande richiamo. C’è tanta curiosità, per esempio, riguardo il concerto in piazza Roma di “Cecco e Cipo”, all’anagrafe Simone Ceccanti e Fabio Cipollini, duo che si è presentato ad X Factor nel 2014, facendosi apprezzare per il loro modo di essere scanzonato e divertente, però, li ha fatti letteralmente diventare virali sul web.

Ci saranno anche musiche e balli dall’Ecuador con i “Los del sur” e non mancheranno gli appuntamenti consolidati con musica classica, esibizione di ginnastica, gonfiabili per i bambini e molto altro. Come sempre, la manifestazione organizzata da “La Funicolare” e dal Comune di Mondovì, con il prezioso sostegno della Fondazione Crc è a ingresso libero, come libera è la partecipazione, di martedì, agli appuntamenti con il “Cinema sotto le stelle”. Il 19 luglio a partire dalle 21,30 dai gradoni di piazza Maggiore ci si potrà immergere nella visione della commedia “Ma cosa ci dice il cervello”, una commedia diretta da Riccardo Milani con un cast di attori molto amati, a partire dalla protagonista Paola Cortellesi.

«Abbiamo già alle spalle le prime due serate dei “Doi pass” - afferma Mattia Germone, presidente della Funicolare – e ancora non ci siamo abituati all’idea di vedere tanta gente per le vie di Mondovì al mercoledì sera, dopo due anni di emergenza sanitaria che ha limitato l’azione degli organizzatori e inciso sulla partecipazione del pubblico. È bello constatare come tanti monregalesi si vestano a festa per stringere di nuovo il legame con la propria città e ci riempie di orgoglio vedere ogni mercoledì un buon numero di persone provenienti da altre località del Cuneese e non solo che hanno scelto la nostra città per trascorrere una serata in compagnia. È un ottimo inizio di un’estate piena di eventi e con tante proposte allettanti, sempre a misura di tutta la famiglia».