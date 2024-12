Concerto di Natale dell'Istituto Gandino e Fondazione Fossano Musica

CUNEO CRONACA - L’Istituto Civico Musicale "A. Gandino" e la Fondazione Fossano Musica invitano il pubblico al tradizionale concerto di Natale, in programma giovedì 19 dicembre alle 21, presso il Teatro Politeama di Bra.

Protagonisti della serata saranno l’ensemble della Fondazione Fossano Musica, il coro Voci in Armonia e il coro polifonico Cum Corde, diretti dal Maestro Paola Roggero, e l’orchestra FFM Classica diretta dal Maestro Aldo Salvagno.

Il cuore del concerto sarà il celebre Gloria di Antonio Vivaldi, uno dei massimi capolavori del barocco, che con la sua energia e spiritualità promette di incantare il pubblico. A seguire, le emozionanti composizioni di Ennio Morricone porteranno la magia del grande cinema sul palco con brani indimenticabili come Your Love, Gabriel’s Oboe, L’estasi dell’oro, Playing Love e Nuovo Cinema Paradiso.

Il programma sarà completato da una selezione di canti natalizi che spazieranno tra classici intramontabili come O Holy Night e O Come Ye Faithful, brani ricchi di armonia come Three Holiday Songs e Away in a Manger, e un finale gioioso con We Wish You a Merry Christmas.

Dettagli del programma

Antonio Vivaldi | Gloria

Ennio Morricone Your Love Gabriel’s Oboe L’estasi dell’oro Playing Love Nuovo Cinema Paradiso

Canti Natalizi O Holy Night Three Holiday Songs We Wish You a Merry Christmas O Come Ye Faithful Away in a Manger