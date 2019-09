SERGIO RIZZO - Durante una conferenza stampa tenuta nella sede della Fondazione della Crc a Cuneo, è stata presentata ufficialmente la Mostra del Fungo di Ceva giunta alla 58ª edizione. Presenti all’incontro Giandomenico Genta presidente della Fondazione Crc, il consigliere della Fondazione Davide Merlino, Giorgio Raviolo presidente del Gruppo micologico cebano “Rebaudengo – Peyronel”, il vicesindaco di Ceva Lorenzo Alliani, Luca Olivieri vicesindaco di Mondovì e Alessandra Abbona assessore alle Politiche Culturali del Comune di Dogliani.

Il presidente della Crc Giandomenico Genta prendendo la parola ha evidenziato come la Mostra del Fungo di Ceva: “è ormai diventata un appuntamento che scandisce quelle che sono le iniziative autunnali della nostra provincia. Siamo in una situazione tale che la Fondazione è partecipe a tutti i grandi eventi e per me è un piacere avere qui il vicesindaco di Ceva, il presidente del Gruppo Micologico di Ceva Giorgio Raviolo, il consigliere del Cda della Fondazione il cebano Davide Merlino, il vicesindaco della città di Mondovì Luca Olivieri e l’assessore Alessandra Abbona per il Comune di Dogliani.

Tutto questo sta a significare che non è un evento che caratterizza solo la città di Ceva ma abbraccia quello che è un territorio montano che ha molto da offrire e molto da dire.

La Fondazione Crc sostiene la Mostra del Fungo, una manifestazione storica che garantisce visibilità a livello nazionale non solo al territorio cebano ma a tutta la nostra provincia. Un sostegno che negli ultimi anni si è trasformato sempre più in un dialogo aperto e in un confronto con gli organizzatori per promuovere una continua evoluzione di questo appuntamento che quest’anno presenta un programma davvero ampio e articolato, ricco di novità e appuntamenti di grande interesse.

Aver inoltre mantenuto due week end, fa si che ci sia la possibilità di avere un modo di approccio non di ‘mordi e fuggi’ che è la caratteristica che abbiamo noi come Provincia con un turismo in crescita esponenziale che ci fa piacere, ma risulta essere un turismo con una permanenza molto ridotta all’interno delle nostre valli. “Un saluto e un ringraziamento al presidente Giandomenico Genta e a tutta la Fondazione Crc,­– ha di seguito commentato il presidente del Gruppo Micologico Rebaudengo – Peyronel di Ceva Giorgio Raviolo,– per essere stati ospitati presso la sede istituzionale della Crc partner assolutamente fondamentale per la nostra vita associativa e lo svolgimento delle nostre attività il cui coronamento è la Mostra del Fungo di Ceva.

Colgo quest’opportunità per ringraziare il Comune di Ceva e le associazioni locali e del territorio con cui abbiamo messo in piedi un ampio programma che coprisse due week end. Noi come gruppo ci occupiamo della parte scientifica della Mostra che iniziano con le giornate micologiche che quest’anno giungono alla quarantesima edizione che iniziano mercoledì 11 settembre per completarsi sabato 14 settembre dove a Ceva saranno ospitati una decina di esperti micologi provenienti da numerose parti d’Italia e dalla Francia coadiuvati dai volontari del nostro gruppo. Durante la manifestazione esporremo inoltre oltre un centinaio di essenze arboree, un centinaio di piante vere commestibili e circa quattrocento specie di funghi liofilizzati.

Giovedì 12 settembre ore 20,30 presso l’oratorio parrocchiale “G.Borsi”– “Curiosità sul genere Amanita” a cura di Salvatore Curreli, micologo sardo da oltre 40 anni ospite e frequentatore della Mostra di Ceva. Venerdì 13 settembre ore 17,45 presso la Biblioteca Civica: “Il mondo dei tartufi dalla A alla Z” a cura del prof. Marco Morara dell’Università di Bologna e vicepresidente dell’Unione Micologica Italiana.

Sabato 21 settembre ore 18 presso la Biblioteca Civica “Profumi e funghi” a cura di Luca Ferrua, esperto enogastronomico e redattore capo cronaca di Torino de “La Stampa”.

Sabato 21 durante una conferenza, si parlerà di come, quando e in che termini le aziende produttrici di profumi, hanno utilizzato come prodotto il fungo. Durante l’inaugurazione della Mostra, sabato 14 alle 18, consegneremo dei riconoscimenti di ‘socio onorario’ del gruppo che in quest’edizione andranno al prof, Giovanni Quaglia Presidente della Crt e al sig. Matteo De Mitis di Lesegno che ha messo a disposizione un proprio bosco completamente recintato che sarà il bosco didattico del gruppo micologico, sede di visite delle scuole.

Quest’anno abbiamo inoltre scelto come prodotto del territorio da valorizzare e gemellare con il fungo di Ceva il vino “Dogliani” con l’idea di valorizzare e rafforzare le eccellenze enogastronomiche del territorio.

Ricordo inoltre che mercoledì 18 settembre in serata si svolgerà una sorta di “prova del cuoco sul raviolo cebano” in cui due cuochi del territorio: Paolo Pavarino e Andrea Bertolino, coordinati da Aldo Viora del Gruppo Micologico Cebano, saranno in gara per individuare un prodotto De. Co. in questo caso il raviolo cebano ai funghi prodotto da suggerire e consigliare ai ristoranti della zona. Durante la serata sarà presente il Direttore de “La Stampa” di Torino Maurizio Molinari che nell’occasione riceverà il premio “Sentinella Glocal del territorio” per l’attenzione che pone alle piccole realtà del territorio inserito in uno scenario globale di cui il quotidiano che dirige ne è protagonista.”

“Nel ringraziare la Fondazione nella persona del presidente Giandomenico Genta, del consigliere Davide Merlino e il gruppo Micologico per la grande reciproca collaborazione,– ha concluso il vicesindaco di Ceva Lorenzo Alliani,– l’edizione attuale può esse identificata con tre ‘m’, vale a dire mostra, monumenti e mangiare. Inoltre, sarà possibile visitare il Forte di Ceva, il Castello Rosso Pallavicino e il Campanone, simbolo di Ceva visitabile grazie al Cai con la possibilità di poter accedere alla sommità mediante imbragature.

Il “Fungo d’oro 2019” di Ceva, il prestigioso riconoscimento assegnato dal Comune di Ceva in occasione della Mostra del Fungo a quanti si distinguono per il loro impegno per il territorio, quest’anno verrà assegnato al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Durante l’evento ci sarà anche la tradizionale nomina dei due soci onorari del Gruppo Micologico, Giovanni Quaglia, presidente Fondazione Crc, e Matteo de Mitis, di Lesegno, proprietario del bosco dove il Gruppo sta realizzando il progetto di “bosco didattico Importante momento inoltre sarà la prima edizione della consegna del premio “Sentinella Glocal”, assegnato dal Gruppo Micologico mercoledì 18 settembre al direttore de “La Stampa” di Torino Maurizio Molinari per la particolare attenzione rivolta al nostro territorio.”

Oltre a sottolineare l’importanza scientifica della manifestazione, fra le principali in Europa per rilievo micologico, l’occasione d’incontro ha permesso di illustrare il ricco programma proposto dal Comune, in collaborazione con varie associazioni cebane quali il ritorno del concorso Miss Fungo (venerdì 13 settembre), l’esposizione di funghi freschi e liofilizzati sotto i portici di via Marenco (14-15, 21-22 settembre), la mostra di erbe aromatiche e spontanee (14-15, 21-22 settembre), l’Anfiteatro del re Fungo con la Piazza dei Sapori (mercato 14-15, 21-22), i fuochi d’artificio (sabato 14), la cerimonia del Premio letterario internazionale Marchesato di Ceva (sabato 14, ore 15), l’Isola del miele, le visite guidate al Forte di Ceva, il treno storico Ceva­ – Ormea (15 settembre), sbandieranti e tamburine dei Sestieri di Ventimiglia (15 settembre, ore 15), la Prova del Cuoco per scegliere il Raviolo al fungo di Ceva (mercoledì 18, ore 21, piazza del Municipio), oltre a spettacoli di danza, musica, canto, teatro e cabaret, iniziative sportive e street food

Il programma completo della festa

Da Mercoledì 11 a Sabato 14 Settembre

All’Oratorio Parrocchiale: 40° Edizione GIORNATE MICOLOGICHE a cura del Gruppo Micologico Cebano

Giovedì 12 Settembre

Ore 21.00 in biblioteca: Conferenza micologica

Venerdì 13 Settembre

Ore 18.00 in biblioteca: Conferenza micologica

Ore 21.00 in Piazza Vittorio Emanuele II: Concorso di bellezza “MISS FUNGO 2019”

Sabato 14 Settembre

In Via Marenco: RASSEGNA MICOLOGICA Esposizione scientifica di funghi freschi e liofilizzati e non solo, a cura del Gruppo Micologico Cebano Rebaudengo-Peyronel

Ore 15.00 Teatro C. Marenco: VI° Premio letterario internazionale "Marchesato di Ceva" a cura comitato culturale La Superba

Ore 18.00 Piazza Vittorio Emanuele II: INAUGURAZIONE 58° MOSTRA NAZIONALE DEL FUNGO presentata da Paolo Scola

Consegna del “Fungo d’oro” anno 2019 e della targa d’oro al Socio onorario del Gruppo micologico

Consegna riconoscimento “Sentinella glocal del territorio”

Presentazione del tradizionale piatto commemorativo disegnato da Maurizio Galliano

Gemellaggio del Fungo di Ceva con il Vino Dogliani

Confartigianato Imprese Cuneo: Premiazione fedeltà associativa

Esibizione della Banda Musicale Cittadina “A.Bersone-Masenti”

Ore 18.00 Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Gandolfi: “L’ANFITEATRO DEL RE FUNGO” Area di vendita funghi e tartufi e “PIAZZA dei SAPORI” con Stand gastronomici

Ore 20.45 Piazza Vittorio Emanuele II: Concerto gruppo musicale SOUND GOOD

Ore 22.30 FUOCHI D’ARTIFICIO da loc. Campanone

Dalle 23.00 alle 1.00 Piazza Vittorio Emanuele II: DJ SET

Domenica 15 e Domenica 22 Settembre

In Via Marenco: RASSEGNA MICOLOGICA

In Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Gandolfi: “L’ANFITEATRO DEL RE FUNGO” Area di vendita funghi e tartufi e “PIAZZA dei SAPORI” con Stand gastronomici

Area di vendita funghi e tartufi e con Stand gastronomici Per le vie della città: “TURISMO ALIMENTARE” cammino-guardo-mi fermo-assaggio e ISOLA DEL MIELE a cura dell’associazione Aspromiele

a cura dell’associazione Aspromiele Dalle ore 12.00 Piazza della Libertà: "Polenta, funghi e non solo " presso Soc. A.M.A. BRENTA

" presso Soc. A.M.A. BRENTA Dalle ore 12.00 Corso Garibaldi: “La polenta saracena” della Pro Loco di Priola

della Pro Loco di Priola Dalle 9.00 alle 18.00 sotto ala Municipio: Stand del TEATRO C. MARENCO di Ceva con prevendita degli abbonamenti stagione 2018/19

con prevendita degli abbonamenti stagione 2018/19 Dalle 9.00 alle 18.00 sotto ala Municipio: Stand dell’Associazione CEVA NELLA STORIA con possibilità di prenotazione per visite guidate al Forte e alla Città

con possibilità di prenotazione per visite guidate al Forte e alla Città Dalle 9.00 alle 18.00 Forte di Ceva: Visite guidate al FORTE di CEVA con prenotazione presso lo stand o ai recapiti: tel. 3394870843-0174704620 mail info@cevanellastoria.it – ufficio.manifestazioni@comune.ceva.cn.it

con prenotazione presso lo stand o ai recapiti: tel. 3394870843-0174704620 mail info@cevanellastoria.it – ufficio.manifestazioni@comune.ceva.cn.it Servizio navetta per il FORTE dalle ore 14.30 da Piazza Vittorio Veneto

Domenica 15 Settembre

Ore 10.30 Stazione FF.SS.: Arrivo del treno della Linea Storica Ceva-Ormea, partenza trekking verso il forte comprensivo di lunch-box all’arrivo

alle 10.00 alle 16.00 sotto ala Municipio: “NONNA SIEDITI! OGGI CUCINO IO” Laboratorio ludico-didattico per i bimbi dai 4 ai 12 anni a cura di Pastificio MICHELIS specialità artigianali

Ore 15.00 Piazza Vittorio Emanuele II e per le strade della città:

SBANDIERANTI E TAMBURINE DEI SESTIERI DI VENTIMIGLIA

Ore 16.00 Presenza troupe di Telecupole con Sonia De Castelli

Ore 16.30 Piazza Vittorio Emanuele II: Spettacolo teatrale di MARIO ZUCCA e presentazione stagione teatrale Filodrammatica Teatro Marenco di Ceva

e presentazione stagione teatrale Dalle 14.00 alle 18.00 presso il Campanone di Ceva: “CAMPANONE SU E GIU’: UNA VISITA NUOVA E ANTICA” a cura del CAI ALPINISMO GIOVANILE

Lunedì 16 Settembre

Ore 21.00 Piazza Vittorio Emanuele II: THE GREATEST SHOW SPETTACOLO DI DANZA A 360° della Scuola di danza JDS EL FUEGO LATINO

Martedì 17 Settembre

Ore 20.30 Piazza Vittorio Emanuele II: CANTATISSIMA Festival della Canzone

Mercoledì 18 Settembre

ore 21.00 Piazza Vittorio Emanuele II: PROVA DEL CUOCO SUL RAVIOLO CEBANO: Confronto fra 4 di ravioli a base di fungo cucinate dagli chef P.Pavarino e A.Bertolino, dialogando con A. ricette Viora del Gruppo Micologico Cebano

STAND GASTRONOMICO

Giovedì 19 Settembre

Ore 20.00 Piazza Vittorio Emanuele II: Concerto “ROAD’S EXPERIENCE” di Mirko Pedroni, Rossana Cajro e Andrea Mastropasqua

Ore 21.30 Piazza Vittorio Emanuele II: Spettacolo comico di SERGIO SGRILLI, comico di Zelig ingresso libero

Dalle 19.00 alle 24.00 Piazza Gandolfi: STREET FOOD

Venerdì 20 Settembre

Ore 21.00 Piazza Vittorio Emanuele II: Spettacolo “LA MUSICA INCONTRA LA DANZA” a cura della Scuola di Musica di Ceva e delle Scuole-ASD di Danza

Dalle 19.00 alle 24.00 Piazza Gandolfi: STREET FOOD

Sabato 21 Settembre

In Via Marenco: RASSEGNA MICOLOGICA

Piazza Vittorio Emanuele e Piazza Gandolfi: “L’ANFITEATRO DEL RE FUNGO” Area di vendita funghi e tartufi e “PIAZZA dei SAPORI” con Stand gastronomici

Area di vendita funghi e tartufi e con Stand gastronomici Ore 16.00 Castello Rosso: UN PIANETA AMMACCATO a cura del progetto “d’Acqua e di Ferro”- Unione Montana Alta Val Tanaro e Comune di Ceva con mostra di CRISTIAN COSTA e riflessioni scientifiche

a cura del progetto “d’Acqua e di Ferro”- Unione Montana Alta Val Tanaro e Comune di Ceva con mostra di CRISTIAN COSTA e riflessioni scientifiche Ore 18.00 in biblioteca: Conferenza: “ PROFUMI E FUNGHI” a cura di Luca Ferrua, esperto enogastronomico e redattore capo Torino de La Stampa

a cura di Luca Ferrua, esperto enogastronomico e redattore capo Torino de La Stampa Dalle 9.00 alle 19.00 sotto ala Municipio: Stand del TEATRO C. MARENCO di Ceva con prevendita degli abbonamenti stagione 2018/19

con prevendita degli abbonamenti stagione 2018/19 Ore 21.00 Piazza Vittorio Emanuele II: Concerto gruppo musicale DRAGON ATTACK – TRIBUTO AI QUEEN & FREDDY MERCURY

Dalle 23.00 alle 1.00 Piazza Vittorio Emanuele II: DJ SET

Dalle 19.00 alle 24.00 Piazza Gandolfi: STREET FOOD

Domenica 22 Settembre

Ore 12.00 Forte di Ceva: Pranzo “ ALTRO FUNGO ”

” Ore 15.00 Piazza Vittorio Emanuele II: SPETTACOLO DI DANZA a cura della Scuola di danza Doppie Punte ASD di Ceva

Ore 16.00 Piazza Vittorio Emanuele II: concerto della BANDA MUSICALE CITTADINA “A.BERSONE-MASENTI”

Ore 17.30 Piazza Vittorio Emanuele II: Premiazione 13° Torneo Funghi a Canestro - Memorial Silvio Gamba

Ore 16.00 Castello Rosso: UN PIANETA AMMACCATO a cura del progetto “d’Acqua e di Ferro”- Unione Montana Alta Val Tanaro e Comune di Ceva con mostra di CRISTIAN COSTA e riflessioni scientifiche

a cura del progetto “d’Acqua e di Ferro”- Unione Montana Alta Val Tanaro e Comune di Ceva con mostra di CRISTIAN COSTA e riflessioni scientifiche Ore 21.00 Piazza Vittorio Emanuele II: Concerto gruppo musicale LIBERA USCITA

Dalle 19.00 alle 24.00 Piazza Gandolfi: STREET FOOD

Sabato 28 Settembre

Ore 16.00 Forte di Ceva: CORO DI VOCI BIANCHE e BALLO a cura delle Scuole di Musica e di danza Doppie Punte ASD di Ceva e MERENDA SINOIRA

Domenica 29 Settembre

Ore 9.00 All’Oratorio Parrocchiale: 42° CAMMINATA SETTEMBRINA-CORSA PODISTICA con pranzo alle ore 12.30

Sergio Rizzo

(Nella foto: presentazione a Cuneo nella sede della Crc della 58ª Mostra del Fungo di Ceva)