Con l'Immacolata un nuovo ciclone porta pioggia e ancora una volta neve anche in pianura

Nuvolosità: soleggiato su zone montane e pedemontane, più grigio altrove per la presenza di nebbie e nubi basse. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità in particolare su zone montane e pedemontane nordoccidentali.

Precipitazioni: dal pomeriggio deboli sulle creste nordoccidentali e settentrionali, in intensificazione in serata ed in avanzamento all'interno della valli, con quota neve ancora sui 1000 metri sulle Alpi Lepontine, 1300 metri sulle Pennine e in marcato rialzo sui 2000 metri su Grazie e Cozie.

Zero termico: in sensibile aumento sui 2800-2900 metri sui rilievi meridionali, sui 2300-2400 metri sulle Alpi nordoccidentali; in calo sui 1700 metri sulle Alpi Pennine e sui 1300 metri sulle Lepontine.

Domenica 10 dicembre