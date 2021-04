"Con Covid meno prevenzione", ma Mutua Cuore e Lilt garantiscono visite gratuite in Granda

CUNEO CRONACA - Nel primo mese di campagna per la prevenzione dermatologica ed oncologica, oltre ottanta tra soci e figli di soci Mutua Cuore hanno già effettuato o prenotato la visita gratuita presso la Lega Italiana per la Lotta ai Tumori di Cuneo, Bra, Saluzzo, Torino e Savona.

Per il quinto anno consecutivo, infatti, con il sostegno di Banca di Cherasco, Mutua Cuore e le Lilt – Lega Italiana per la Lotta ai Tumori del territorio dell’Istituto Cheraschese offrono, per i mesi di marzo e aprile, visite gratuite di prevenzione.

"Questa campagna è ormai un appuntamento fisso per i nostri soci a cui, annualmente, ricordiamo l’importanza della prevenzione, invitandoli ad una visita di controllo presso le Lilt. Il lavoro di Lilt sul territorio è di estrema importanza: poter collaborare con una realtà così ben strutturata è una splendida opportunità per la Mutua Cuore perché sappiamo che i soci che gli affidiamo saranno trattati con professionalità e cortesia. Il numero di prenotazioni finora raggiunto lo dimostra e, siamo certi, che aumenterà ancora in quest’ultimo mese dedicato alla campagna" dichiara Gaia Taricco, presidente di Mutua Cuore.

"A causa dell’emergenza sanitaria Covid, l’attenzione alla prevenzione sanitaria è in parte venuta meno, nonostante sia di primaria importanza per evitare problemi di salute futuri, in particolare in ambito oncologico" spiega Daniela Domeniconi, vice presidente di Mutua Cuore. "Mutua Cuore, con questa attività, vuole implementare l’offerta che il Ssn offre ai cittadini e invitarli a familiarizzare con la buona abitudine della prevenzione”.