Con il Banco Alimentare i passi si traformano in pasti: sabato escursione solidale nelle Langhe

CUNEO CRONACA - Il Banco Alimentare del Piemonte celebra il suo 30° anniversario con una serie di iniziative e festeggiamenti in programma per tutto il 2023. Per coinvolgere e ringraziare coloro che hanno camminato al loro fianco in questi trent'anni, sabato 6 maggio è stata organizzata una passeggiata solidale a favore dell'iniziativa "Cammina per il Banco Alimentare".

Le camminate solidali del giovedì mattina, nate a febbraio in collaborazione con Pampa Trek, permettono di trasformare i propri passi in pasti e, partecipando a questa iniziativa, ogni partecipante aiuta a donare 2 pasti.

La passeggiata è un'escursione ad anello di circa 12 km, adatta a tutti e perfetta per le famiglie, con pranzo al sacco. La partenza e l'arrivo sono previsti a Neive, uno dei borghi più belli d'Italia, passando per Barbaresco, noto per essere il luogo di origine e produzione dell'omonimo vino. Durante la passeggiata si cammina su sentieri sterrati tra i filari di vigna in uno dei territori più belli al mondo.

Per partecipare, il punto di incontro è il Parco della Tesoriera di Torino alle ore 8:45, oppure alle ore 10:15 presso la via Circonvallazione 14 a Neive. La quota di partecipazione è di 13 euro, di cui 4 destinati al Banco Alimentare del Piemonte ODV.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, è possibile visitare il sito QUI.