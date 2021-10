Con i Ragazzi della Terza Età due passeggiate alla scoperta della geologia della Valle Stura

CUNEO CRONACA - Ad ottobre I Ragazzi della III età hanno pensato ad una nuova iniziativa per vivere a pieno la Valle Stura con i suoi colori autunnali e per scoprirne le caratteristiche più antiche. Due pomeriggi per camminare insieme a Luca Franco, guida escursionistica, che li accompagnerà alla scoperta della storia e della geologia del territorio. Venerdì 15 ottobre, un salto indietro nella storia militare, camminando verso la batteria di Serziera, parte dello sbarramento di Vinadio, uno degli sbarramenti difensivi più imponenti e importanti della valle, con ritrovo a Pratolungo alle ore 14:30. Giovedì 28 ottobre, invece l’attenzione si sposterà sulla geologia della bassa valle, andando a scoprire i soffioni di Gaiola, il perché della loro formazione e le curiosità legate alla formazione della valle, con ritrovo a Gaiola, alle ore 14:30.

Le uscite si sviluppano entrambe su una lunghezza di circa 5 km e sono state pensate anche per i più piccoli. L’iniziativa infatti nasce dal desiderio da parte dei Ragazzi della III età di vivere delle esperienze anche insieme ai propri nipoti, condividendo saperi e momenti all’aria aperta. La partecipazione è gratuita e l’iscrizione è obbligatoria. Le uscite sono dedicate in particolar modo alle persone over60 residenti in valle Stura e ai loro nipoti. Per informazioni e prenotazioni contattare Elena Barberis 3881178400 o Alessia Bagnis 327 926 8399.



Il progetto dei Ragazzi della Terza Età si rivolge alla popolazione over 60 della Valle Stura. Il gruppo attivo, nato nel 2017, continua ad incontrarsi online per stare insieme, ideare e organizzare delle attività per sè o per la comunità. I principali obiettivi sono incentivare la solidarietà tra pari, la reciprocità e l’autonomia, mirando al miglioramento della salute degli anziani intesa in senso globale; predisporre occasioni di scambio e di sviluppo per una comunità competente e responsabile verso i suoi cittadini. Un progetto per “giovani anziani” impegnati nella promozione di attività volte ad aumentare il benessere personale e della comunità e, più in generale, al miglioramento della qualità di vita.



Il progetto, finanziato dalla Regione Piemonte nell'ambito del Bando Coesione Sociale 2020, vede come capofila Insieme Diamoci una Mano - Valle Stura ODV in rete con numerosi partner del territorio: Unione Montana Valle Stura con diversi comuni (Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Roccasparvera, Valloriate, Vinadio, Vignolo), il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, l'ASL CN1, il Centro Servizi per il Volontariato di Cuneo e l'associazione Yepp Valle Stura. Dal punto di vista operativo il progetto è accompagnato da l'Istituto di Ricerca e Formazione Eclectica e dalla Cooperativa Sociale Emmanuele.